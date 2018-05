Infrastruktur Edeka kommt nach Dietenheim

Dietenheim / Beate Reuter-Manz

Jetzt ist die Katze aus dem Sack: Die Atrium Ullmann GmbH ist die Investorin für den zweiten Dietenheimer Supermarkt, der im Norden der Stadt entstehen wird. Der Projektentwickler aus Ehingen hat sich spezialisiert auf Supermärkte, Einkaufszentren, Fachmärkte, Tankstellen und Franchisebetriebe in ganz Deutschland und dem angrenzenden Ausland. Zuletzt realisierte das Unternehmen die neue Jet-Tankstelle in Öpfingen an der B 311 und einen Netto-Markt bei Pfullingen.

Für das Dietenheimer Bauprojekt, einen Vollsortimenter mit einer Verkaufsfläche von 1500 Quadratmetern, hat Atrium Ullmann die Edeka-Gruppe unter Vertrag genommen. Das bestätigte Senior-Chef Wolfgang Ullmann auf Anfrage. Derzeit arbeiteten die Architekten mit Hochdruck am Baugesuch. „Wir wollen es im Juni bei der Stadt einreichen“, sagte Ullmann. Der Zeitplan sieht einen Baubeginn für Herbst vor. Spätestens Ende 2019, soll das neue Einkaufscenter eröffnen können.

Einige Hürden genommen

„Wir sind jetzt wirklich auf der Zielgeraden“, freut sich Bürgermeister Christopher Eh, nachdem sämtliche baurechtliche Hürden genommen sind. So bedurfte es vieler schlagkräftiger Argumente, um das Regierungspräsidium in Tübingen von der Notwendigkeit zu überzeugen, dass Dietenheim nach dem Verlust des Penny-Markts im Norden wieder eine Nahversorgung benötigt.

Das Okay gab es auch für eine eigene Abbiegespur auf der L 260 von Regglisweiler her kommend. Die Baumaßnahme tangiert allerdings ein Gehölz-Biotop, weshalb einzelne Sträucher und Bäume fallen müssen. Dafür gab es eine Ausnahmegenehmigung von der unteren Naturschutzbehörde. Die Stadt verpflichtete sich, auf 300 Quadratmetern nachzupflanzen. Außerdem wird der Supermarkt über die Räuchlestraße erschlossen.

Mit der dritten Änderung des Bebauungsplans „Weidach III“, die der Gemeinderat jüngst einstimmig beschloss, ist das geplante Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Einzelhandel verfahrensmäßig auf dem Weg.