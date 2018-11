Parteien E-Mobilität gehört die Zukunft

Beimerstetten / Helga Mäckle

Wer sich vom Parteitag des CDU-Kreisverbands Alb-Donau/Ulm eine Debatte über die Führungskrise der CDU erhofft hatte, sah sich am Freitag in Beimerstetten enttäuscht. Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz und Jens Spahn als mögliche Nachfolger von Angela Merkel als CDU-Vorsitzender – die Namen wurden in der gut besetzten Lindenberghalle noch nicht einmal erwähnt.

Dennoch beschäftigten sich die Parteimitglieder mit der Zukunft, nämlich der Frage: Wie soll die Mobilität in unserer Region gestaltet werden? „Wir streben ein Regio-S-Bahn-Netz mit einem Halbstunden-Takt an, wir diskutieren über eine dritte Straßenbahnlinie in Ulm und eine Seilbahn, die auf die Wilhelmsburg fährt“, sagte Thomas Kienle, Vorsitzender der CDU-Fraktion im Ulmer Gemeinderat. Vieles davon sei noch reichlich unkonkret: „Es gibt Fragen über Fragen.“

„China macht uns das vor“

Wohin die Reise geht, erklärte Frank Steinbacher in einem Impulsreferat. Für den Ingenieur und Chef der Firma Steinbacher Consult, die nach eigenen Angaben rund 400 Kommunen bei der Ausarbeitung neuer Mobilitätskonzepte berät, ist sicher, dass Elektro „der Antrieb“ der Zukunft ist. Dabei gehe es nicht nur um Elektroautos, sondern um „elektrifizierte Mobilität“: vom E-Roller und E-Bus bis zum automatisierten Schwerlastverkehr. „China macht uns das schon vor.“

Die Kommunen sollten sich nach Ansicht Steinbachers vorbereiten, unter anderem, in dem sie die für die E-Mobilität nötige Infrastruktur aufbauen. „Mobilität heißt auch Digitalisierung, denn sehr viel läuft über die Kommunikation“, sagte Steinbacher. Es gehe nicht nur darum, Schnell-Ladestationen und eine hocheffiziente Energieversorgung gerade auch im ländlichen Raum bereitzustellen, sondern die nötige Energie regional zu produzieren. „Darin liegt ein hohes Wertschöpfungspotential“, betonte Steinbacher und machte das anhand von Daten für die Region Ulm/Neu-Ulm deutlich: Mehr als 200 000 private Pkw seien hier zugelassen, die bei einer Leistung von rund 3,2 Milliarden Kilometern im Jahr rund 275 Millionen Euro für Treibstoff ausgeben. Steige die gesamte Region auf E-Mobilität um, brauche man nur 50 Prozent dieses Geldes für die Energie. „Die restlichen 50 Prozent kann man in die Infrastruktur für E-Mobilität investieren.“ Wie diese für eine Kommune aussehen müsse, sei unterschiedlich, müsse einzeln untersucht werden. Bestenfalls sollten sich die Gemeinden zum „Energie-Hub“ entwickeln, also zu einer Drehscheibe, die sämtliche Bereiche der Elektromobilität vernetzt.

Im Anschluss an Steinbachers Vortrag wurde auf dem Parteitag angeregt diskutiert. Darüber, dass die deutsche Autoindustrie das Thema E-Mobilität schlicht verschlafen hat, insbesondere die Batterietechnik. Darüber, wie die Region mehr Strom selbst produzieren könnte – etwa durch den Ausbau der Photovoltaik. Es ging aber auch um die Brennstoffzellentechnik, bei der Ulm mit dem Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung (ZSW) am Eselsberg eine führende Forschungseinrichtung hat (siehe Infokasten).

Intelligente Lösungen

Jens Kaiser, CDU-Fraktionsvorsitzender im Kreistag, wies darauf hin, dass es bei der Mobilität weitere Arbeitsfelder gebe: Da kämpfe die Region für das Regio-S-Bahn-Netz, gleichzeitig würden Bahnhalte, wie etwa in Amstetten und Erbach, gestrichen. Auch muss der Zentrale Omnibusbahnhof (ZOB) in Ulm nach Kaisers Meinung nach dem Umbau so ausgelegt sein, „dass die Buslinien aus dem Umland dort ankommen können“, die Fahrgäste nicht am Stadtrand in städtische Busse umsteigen müssten. Zudem müssten intelligente Lösungen her, zum Bespiel eine „Mobilitätskarte“ für alle Angebote.

Der Kreisparteitag verabschiedete am Ende des Abends einstimmig eine Entschließung, mit der Mandatsträger in der Region aufgefordert werden, ein gemeinsames regionales Mobilitätskonzept zu entwickeln und eine Agentur zu beauftragen, die eine Plattform für regionale Energie- und Mobilitätsprojekte aufbaut.