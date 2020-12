So wie die Schleppbügel regungslos am Zugseil hängen, hängen die Skiliftbetreiber in der Luft. Es liegt Schnee auf der Alb, aber sie wissen nicht, ob und gegebenenfalls wann sie öffnen dürfen. Kanzlerin Angela Merkel möchte wegen Corona Skigebiete in ganz Europa schließen. „Kein Liftbetrieb...