685 Spender nehmen an der Typisierungsaktion für Eva Pfeuffer in Oberdischingen teil.

Auch wenn die Sommerhitze am Sonntagnachmittag eher ins Freibad, zum Eis essen oder in einen schattigen Biergarten lockte, konnten bei der Typisierungsaktion des DRK Oberdischingen immerhin 685 Personen gezählt werden. „Teils kamen ganze Gruppen aus den Vereinen. Etwa die Musikkapelle Ersingen, das THW Ehingen, Mitglieder von benachbarten DRK-Ortsverbänden und von der örtlichen Narrengesellschaft“, zieht Ramona Dopfer eine mehr als positive Bilanz. „Wir sind überwältigt von der Resonanz. Das gibt einem das gute Gefühl, dass in der Gesellschaft doch noch Menschlichkeit vorhanden ist.“ Die örtliche Feuerwehr habe sogar den Verkehr regeln müssen. Überdies seien noch 4000 Euro an Spenden für die Deutsche Stammzellendatei zusammengekommen, berichtet die Oberdi­schinger Bereitschaftsleiterin.

Ortsgruppe im Dauereinsatz

Rund 40 Helfer der heimischen DRK-Ortsgruppe waren im Dauereinsatz, um die groß angelegte Typisierungsaktion durchzuziehen. In der Hoffnung, für ihr aktives Mitglied Eva Pfeuffer einen genetischen Zwilling zu finden. Denn die 20-Jährige ist an einer schweren aplastischen Anämie erkrankt. Die seltene und gefährliche Krankheit tritt auf, wenn im Knochenmark die Zellproduktion vermindert ist oder komplett fehlt. Aus einer aplastischen Anämie, die noch nicht als Krebs eingestuft wird, kann sich eine chronische oder akute Leukämie entwickeln. Ohne eine spezielle Therapie führt auch die schwere aplastische Anämie bei vielen der Patienten zum Tode.

Eva Pfeuffer war bei der Typisierungsaktion selbst dabei – natürlich als Helferin des DRK-Ortsverbands. „Unsere Eva war so glücklich, so begeistert über den großen Zuspruch. Das gibt ihr Kraft, gegen ihre schwere Krankheit und für ihr weiteres Leben“, formuliert Ramona Dopfer die Gefühle ihrer Rotkreuz-Kameradin. „Diese Stunden am Sonntag waren so emotional für uns alle Helfer. Es war unbeschreiblich“.

Die langjährige DRKlerin findet dagegen traurig, dass „sich die Krankenkasse mit der Genehmigung für das Medikament Zeit lässt“. Zeit sei ein Faktor, denn Eva nicht unbegrenzt habe. Sollte die immunsuppressive Therapie mit Anti-Thymozyten-Globulin vom Pferd aus den USA nicht ansprechen, bleibe nur die Stammzellenübertragung.

„Noch geht es unserer Eva gesundheitlich einigermaßen gut. Aber das kann jeden Tag umschlagen. Jeder Tag ohne Therapie ist ein verschenkter Tag und ein größeres Risiko für sie, weiterleben zu können“, sagt die Bereitschaftsleiterin und appelliert an die Kasse.

Aber noch zeigen sich Ramona Dopfer, die anderen Kameraden des DRK Oberdischingen und auch die erkrankte Eva Pfeuffer zuversichtlich, dass sich alles zum Guten wendet.