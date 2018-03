Rettung DRK Dietenheim-Balzheim für die Bevölkerung unabdingbar

Dietenheim/Balzheim / Johannes Braun

Helfer versorgen im Jahr 2017 bei mehr als 1100 Einsatzstunden insgesamt 74 Patienten.

Für die vielen Sanitätsdienste und die Blutspende-Aktionen dankte Christopher Eh als Vorsitzender des DRK Dietenheim/Balzheim bei der Jahreshauptversammlung den Helfern vor Ort. Der Ortsverein sei daher für die Bevölkerung unabdingbar. Bereitschaftsleiter Grahlow ging noch detaillierter auf die verschiedenen Aktivitäten des örtlichen DRK ein wie die Jugendturniere in Balzheim, das Reitturnier in Dietenheim, die Fasnet in Dietenheim als Mammutaufgabe, die Zeltkirche in Balzheim, den Kinderspaßtag in Dietenheim, Blutspenden, die Jugendturniere des TSV Dietenheim, den Weihnachtsmarkt in Balzheim oder „Dietenheim leuchtet“. Insgesamt habe es 2017 mehr als 1100 Stunden Einsatz gegeben, wobei 74 Patienten versorgt wurden. Bei den Blutspendenterminen seien 481 Spenden zustande gekommen, davon seien mehr als 400 verwertbar gewesen. In diesem Zuge bedankte sich Grahlow bei den Damen der Küche, die dafür bekannt seien, dass die Verköstigung bei der Blutspende in Dietenheim hervorragend sei.

Die Helfer-vor-Ort Gruppe bestehe aus lauter notfallmedizinisch ausgebildeten, ehrenamtlichen Helfern. Im vergangenen Jahr seien 212 Alarmierungen empfangen worden, davon waren 141 Einsätze mit Notarzt. Aus medizinischer Sicht aufgeteilt: 133 internistische (davon zwei Reanimationen), 37 chirurgische, fünf pädiatrische, eine gynäkologische, sechs psychologische, 23 Drogen/Alkoholmissbrauch, zwei Brandeinsätze und fünf Verkehrsunfälle. Diese enorm hohen Einsatzzahlen in den Ortschaften Regglisweiler, Dietenheim, Unterbalzheim und Oberbalzheim haben die Andreas Herz, Daniel Maier, Dominik Koch, Sebastian Fuß und Bastian Grahlow abgedeckt.

Einnahmen bleiben stabil

Kassierer Franz Jacobi berichtete über die von Alexandra Gramminger und Judith Henske geprüften Finanzen. Haupteinnahmequellen waren unter anderem Blutspenden mit 4000 Euro, Fördermitgliedsbeiträge vom KV Ulm mit mehr als 2700 Euro, Zuschüsse der beiden Gemeinden von insgesamt 600 Euro, Leistungsentgelte und Veranstaltungen mit insgesamt 2590 Euro. Somit seien die Einnahmen mit 9890 Euro gegenüber dem Vorjahr stabil geblieben. Die Ausgaben setzten sich zusammen aus Fahrzeugkosten von 2700 Euro (Beschriftung des Transporters), Ausrüstung für 1600 Euro (neue Mitglieder), Verpflegung mit 1500 Euro, Geschenke/Beerdigung/Weihnachtsfeier mit 990 Euro sowie Verwaltungsaufwand von 380 Euro. Somit beliefen sich die Ausgaben auf 7170 Euro. Dies ergebe einen Gewinn von 2720 Euro. Das Gesamtvermögen des Vereines belaufe sich nun auf 33 800 Euro, davon sind 16 500 Euro als Anlagevermögen verbucht.

Bei den Wahlen wurden die Kassenprüfer Alexandra Gramminger und Tanja Marquart für zwei Jahre gewählt.