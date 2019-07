Am zweiten Verhandlungstag kommen weitere Details zu der Tat ans Tageslicht. Der Angeklagte verfolgt das Geschehen schweigend. Hatte der Angeklagte ein eigenes Messer mitgebracht, um seine Ex-Frau zu töten? Das ist eine der zentralen Fragen im Laichinger Mordprozess, der derzeit am Ulmer Landgericht verhandelt wird. Bereits zum Prozessauftakt Ende Juni hatte der Beschuldigte zugegeben, seine Ex-Frau am 2. November 2018 i...