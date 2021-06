Was macht Hundertjährige glücklich? Eine Studie besagt, dass soziale Teilhabe der Schlüssel zum Glück ist. So ist es auch bei Dorothea Jahnke aus Blaustein. Die äußerst rüstige Dame ist im Januar 100 Jahre alt geworden und singt noch regelmäßig in der Kantorei Blaustein im Sopran mit.

