Kommunalpolitik Dornstadter Räte blicken nach vorne

Dornstadt / Thomas Steibadler

Zeit für Grundsätzliches und Zukunftsweisendes: Die Dornstadter Gemeinderäte und Bürgermeister Rainer Braig haben die Beratung des Haushalts 2019 genutzt, um über das Zahlenwerk hinaus zu blicken. Einige Schlaglichter.

Kinderbetreuung Für Kinder ab drei Jahren soll die Betreuung in Tagesstätten kostenlos sein. Mit diesem Antrag der SPD-Fraktion werden sich die Gemeinderäte im nächsten Jahr ausführlich beschäftgen. Die Beitragsfreiheit könnte dann zum Kindergartenjahr 2019/2020 eingeführt werden. Nach dem Verlauf der Diskussion am Mittwochabend scheint eine Mehrheit allerdings fraglich. Die Gemeinde müsste mit Mehrkosten von 500 000 bis 600 000 Euro pro Jahr rechnen, sagte Kämmerer Leander Missel – allein für die kommunalen Kindergärten. Die Betragsfreiheit soll dem Antrag zufolge aber auch an den kirchlichen Einrichtungen gelten. Zudem wird die Gemeinde in den Kindergarten-Ausbau investieren. Wegen des neuen Wohngebiets „Arkadien“ muss wohl bis 2022 für voraussichtlich drei Millionen Euro ein Neubau errichtet werden, in Bollingen ist für 2020/2021 eine Erweiterung geplant. Ob auch der evangelische Kindergarten Arche Noah ausgebaut wird, ist noch offen.

Barrierefreiheit Welche öffentlichen Gebäude sind nicht barrierefrei? Wo besteht Handlungsbedarf? Die Verwaltung werde für den Gemeinderat eine Liste zusammenstellen, kündigte Bürgermeister Braig an. Anlass war die Anregung der CDU/BWV-Fraktion, die Schaffung eines barrierefreien Zugangs zur Martinskirche in Tomerdingen von 2022 auf 2020 vorzuziehen. Pläne sind vorhanden, die Kosten werden einschließlich eines Toiletten-Häuschens auf 300 000 Euro geschätzt. Laut Bauamtsleiter Frieder Braig ist das Vorhaben noch nicht mit dem Landesamt für Denkmalpflege abgestimmt. Herbert Jarosch (Freie Wähler) regte an, grundsätzlich die Barrierefreiheit des öffentlichen Raums in allen Ortsteilen zu überprüfen. Das soll nun geschehen.

Baugebiete Erst mal die Grundstücke in den Baugebieten Schwarzhülenäcker in Temmenhausen und Anger in Scharenstetten verkaufen, ehe an weitere Erschließungen gedacht wird. So reagierte Braig auf das Ansinnen von CDU/BWV, in Tomerdingen das Baugebiet am Dornstadter Weg nicht erst von 2021 an zu erweitern. Neue Bauplätze in Tomerdingen könnte die Vermarktung der zwei anderen Gebiete bremsen. „Geben wir Temmenhausen und Scharenstetten eine Chance.“ Die Erschließung des Baugebiets Kreuzäcker-Süd in Bollingen wird daher wohl ebenfalls auf die Zeit nach 2021 verschoben.

Umwelt Trinkwasser und Abwasser auf Mikroplastik zu untersuchen, schlägt die SPD-Fraktion vor. Außerdem soll in der Lange Straße und in der Lerchenbergstraße die Luftbelastung durch Stickoxide gemessen werden. Braig sicherte zu, ein Fachbüro einzuladen, um im Gemeinderat über Messverfahren und Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen zu berichten.

Kultur Die Gemeinde richtet im nächsten Jahr einen Kulturfonds ein und bestückt diesen mit 15 000 Euro. Das hat der Gemeinderat auf Antrag von Michael Gugelfuß (SPD) beschlossen. „Nicht grundsätzlich alles“, solle gefördert werden, sagte Gugelfuß, sondern Tanz, Musik, Theater. Eine Arbeitsgruppe wird als nächstes Förderrichtlinien ausarbeiten und dem Gemeinderat vorlegen.