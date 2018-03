Ehrenamt Dornstadter Feuerwehr wird bedacht

Dornstadt / ts

Einstimmig hat der Dornstadter Gemeinderat die Wahlen in den Feuerwehr-Abteilungen einiger Teilorte bestätigt. Demnach ist Achim Brobeil neuer Kommandant in Temmenhausen – als Nachfolger von Dieter Nottensteiner –, als sein Stellvertreter wurde Wolfgang Dreher bestätigt. Auch Florian Uhlrich ist als stellvertretender Kommandant der Abteilung Scharenstetten bestätigt worden.

Die Feuerwehr spielt auch im Haushaltsplan, den der Gemeinderat am 19. April verabschieden soll, eine gewichtige Rolle. So sind für das neue Feuerwehrhaus in Dornstadt 500 000 Euro als erste Baurate eingestellt. Für die Erschließung des Standorts an der Beimerstetter Straße sind weitere 650 000 Euro vorgesehen. Die Abteilungen in Temmenhausen und Scharenstetten sollen für jeweils 180 000 Euro neue Fahrzeuge bekommen, für gut 50 000 Euro soll ein Stromaggregat -Anhänger gekauft werden. Für die Beschaffung neuer Geräte sind 40 000 Euro reserviert, ferner gibt es 25 000 Euro für neue Dienst- und Schutzkleidung.