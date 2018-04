Engagement Dornstadt: Sportler und Ehrenamtliche geehrt

Dornstadt / Roland Schütter

Insgesamt 105 Sportler und ehrenamtlich Tätige zeichnete Dornstadts Bürgermeister Rainer Braig im Bürgersaal beim Ehrungsabend der Gemeinde aus. „Dieser Abend zeigt die Leistungsfähigkeit und die hohe Qualität, mit der unsere Vereine arbeiten“, sagte Braig. Dazu zählten auch die vielfältigen Einsatzgebiete für bürgerschaftliches Engagement.

Sportler erreichen gute Plätze

32 Sportlerinnen und Sportler aus den Bereichen Teakwondo und Allkampf, Biathlon und Triathlon wurden für ihre Leistungen im vergangenen Jahr ausgezeichnet. Ihnen zollte der Bürgermeister Dank und Anerkennung. Auf Landes-, Bundes- und auch internationaler Ebene wurden gute Platzierungen erreicht. Herausragend war der Biathlet Julian Schraag mit drei ersten Plätzen.

„Etwas Besseres als den über alle Grenzen hinweg verbindenden Sport kann es in unserer bunter gewordenen Gesellschaft nicht geben“, stellte Braig fest. Er zitierte den früheren Bundespräsidenten Roman Herzog: „Gemeinsinn, freiwilliges Engagement für andere, für die Allgemeinheit, das ist so etwas wie der Gradmesser für die moralische Temperatur in einer Gesellschaft.“ Zu der breiten Palette der Ehrenamtlichen zählte Braig auch die elf mehrmaligen Blutspender: darunter Andreas Nollain (75 Spenden) sowie Kurt Maier und Erich Schmutz (50 Spenden). Bernd Prochaska, zweiter Vorsitzender des DRK-Ortsvereins, schloss sich dem Dank an.

Gute Arbeit leisten Dr. Wolfgang Doster, Brigitte Doster, Marianne Eisler, Renate Kühn und Angelika Kurkhaus vom Arbeitskreis Seniorenbüro. Die schon bestehenden Angebote wurden erhoben und Lücken herausgefiltert. Seit Juli 2017 entstanden so diverse Gruppen und Kurse – vom gemeinsamen Stricken und Häkeln bis hin zum Tabletkurs für Frauen.

16 Bürger fanden sich im Arbeitskreis Radwegkonzept zusammen, um Vorschläge für die Verbesserung des Radwegenetzes, die Erhöhung der Verkehrssicherheit und die Überarbeitung der Beschilderung zu unterbreiten. Einen guten Job machen auch die Mitglieder des Arbeitskreises Kultur, der im Oktober sein fünfjähriges Bestehen feiert. Zusammen mit Hauptamtsleiter Jörg Hunke bemühen sie sich um ein breites kulturelles Spektrum an je drei Abenden im Frühjahr und Herbst. Dabei darf es ernst oder humorvoll zugehen. Auch der Veranstaltungsort kann wechseln, vom Schuhlager bis zur Halle einer Zimmerei. Niederschwellig und unbürokratisch ist auch die Tätigkeit der 27 Helfer aus der Nachbarschaftshilfe. Oft im Verborgenen, organisatorisch ist der Arbeitskreis an die Sozialstation angedockt.

Als Abschluss des Ehrungsabends gab es schließlich Vorführungen verschiedener Gruppen aus der Sportverein-Sparte Takewondo und Allkampf zu sehen, Erwin Buchner-Scherr und Peter Wiezorek hatten sie als Trainer mit ihren Schützlingen einstudiert. „Eine tolle Truppe“, befand Bürgermeister Rainer Braig. Aktuell engagieren sich in der Abteilung 104 Mitglieder, darunter 50 Jugendliche.