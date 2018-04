Dornstadt / thv

Kein Klavier, kein Piano reiche an den Klang eines Flügels heran: Das führte Marcus McLaren vor dem Ausschuss für Finanzen in Dornstadt an. Die Gemeinderäte ließen sich von den Ausführungen des stellvertretenden Verbandsmusikschulleiters überzeugen und genehmigten 18 000 Euro zur Anschaffung eines Flügels für den Standort Dornstadt – aufzustellen im Pavillon B. Für diesen Preis sei ein passables Instrument zu erhalten, hatte der Lehrer zuvor erklärt. Von billigeren rate er ab.