Feuerwehr Dornstadt: Geschult für Tunnelbrände

Bollingen / Klaus Müller

Die Freiwillige Feuerwehr Dornstadt blickt zurück auf ein Jahr mit mehr als 2000 Einsatzstunden.

Insgesamt 134 Mal ist die Gesamtfeuerwehr Dornstadt mit den fünf Abteilungen Bollingen, Dornstadt, Scharenstetten, Temmenhausen und Tomerdingen 2017 alarmiert worden, 109 Einsätze hatte sie im vergangenen Jahr. Damit liegen die Einsatzzahlen auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr. Mit zusätzlichen zeitintensiven und zukunftsorientierten Projekten seien wieder mehr als 2000 Einsatzstunden zusammen gekommen, sagte Gesamtkommandant Achim Lang bei der Hauptversammlung in Bollingen.

Ausrücken mussten die derzeit 160 aktiven Feuerwehrleute mit Masse zu 16 Brandeinsätzen, 37 technischen Hilfeleistungen sowie sieben Einsätzen, ausgelöst wegen Gefahrenguts und Mineralölprodukten. Die Ersthelfergruppe aus Scharenstetten rückte zu insgesamt 35 Einsätzen aus.

Mit eines der wichtigsten Projekte im vergangenen Jahr sei die Ausbildung „Ereignisbewältigung auf unterirdischen Verkehrsanlagen“ im Balsthal in der Schweiz gewesen, sagte Lang. 16 Angehörige aller Abteilungen seien dort im Hinblick auf den Alb-Abstiegstunnel der Neubaustrecke Ulm–Wendlingen zwischen Dornstadt und Ulm in Theorie und Praxis der Brandbekämpfung in Tunnelanlagen wie im Innenangriff in Eisenbahnwaggons ausgebildet worden.

Die Beschaffung und Aufrüstung der zwei Mittleren Löschfahrzeuge (MLF) für die Abteilungen Temmenhausen und Scharenstetten sowie die Planungen zum Bau des neuen Feuerwehrhauses für die Abteilung Dornstadt waren für den Kommandanten zeitintensive Maßnahmen.

Lang nutzte die Gelegenheit, sich bei allen Beteiligten, insbesondere bei der Gemeindeverwaltung mit Bürgermeister Rainer Braig und den Gemeinderat zu bedanken. Auch die Schaffung einer hauptamtlichen Stelle für den Gerätewart sei ein richtiger und wichtiger Schritt gewesen, betonte Kommandant Lang.

Von der Arbeit und den Einsätzen in den Abteilungen sprachen die Kommandanten Günther Kerl (Bollingen), Achim Lang (Dornstadt), Manfred Müller (Scharenstetten), Dieter Nottensteiner (Temmenhausen) und Jochen Harder (Tomerdingen). Seinen letzten Bericht gab Kommandant Dieter Nottensteiner ab, der anschließend das Amt offiziell an seinen in der Abteilungsversammlung neu gewählten Nachfolger Achim Brobeil übergab.

71 Jugendliche derzeit

Von einer erfolgreichen Jugendarbeit in der Gesamtfeuerwehr mit derzeit 71 Jugendlichen sprach Jugendwart Patrick Samardzija, Hans Keller von der Altersabteilung berichtete über die kameradschaftlichen Treffen.

„Die Freiwillige Feuerwehr Dornstadt macht einen super Job, mit einem ehrenamtlichen Engagement, dass mitunter recht gefährlich ist“, sagte Bürgermeister Braig.