Soziales Dornstadt: Dribbeln mit echten Trainern

Dornstadt / Thomas Vogel

In der Turnhalle beim Schwimmbad ist ganz schön viel los an diesem Vormittag. Knapp drei Dutzend Mädels und Jungs, allesamt im Hauptschulalter, wuseln übers Parkett, schlagen Bälle, setzen zum Spurt an. Das Dribbeln mit dem Ball wird geübt, die gekonnte Flanke, der platzierte Torschuss und ebenso, wie ein solcher gegebenenfalls zu verhindern wäre. All das Rüstzeug also, das Jugendliche im Fußballverein beigebracht bekommen. Und doch ist vieles ganz anders hier. Nicht die Leistung und die Perfektionierung stehen im Vordergrund, sondern die ersten Schritte. Nicht der Wille zum Sieg, sondern die Lust auf Bewegung. Nicht die Profilierung, sondern das soziale Verhalten.

Vor dem „Elfer“ bildet sich eine kleine Schlange, aber niemand muss lange warten. René Rauscher gibt letzte Tipps, ermuntert, lässt einen Zweitversuch zu, lobt. Und ist immer der Lauteste. Anders formuliert: Der Trainer hat die Gruppe im Griff, lässt sie nie unbeobachtet. Der andere Leader auf dem Feld ist Ünal Demirkiran, der als Kicker beim SSV Ulm 1846 in der Bundesliga debütiert hat und heute neben seiner Trainertätigkeit eine Fußballschule betreibt.

Vom Spielfeldrand aus beobachten die Pädagogen Philipp Rettenmeier und Michael Necker das Geschehen. Und fühlen sich bestätigt. „Wenn wir diese Übungen abhalten würden, würden die Schüler wohl längst durchdrehen.“ Rettenmeier ist Lehrer am Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) an der Bühl-Schule, an einer Schule für Schüler mit besonderem Förderungsbedarf also. Necker ist Rektor am SBBZ an der Brandenburg-Schule in Dietenheim und führt das veränderte Verhalten auf die beiden Übungsleiter zurück, in denen die Schüler zwar eine „Respektsperson“, aber mehr noch ein Idol erkennen würden.

Für beide ist der kooperative „Fußballtag“ in vielerlei Hinsicht ein erfolgversprechender Ansatz. Allein schon, weil sich niemand auf dem Spielfeld vor körperlicher Anstrengung drückt und der Spaß trotzdem nicht zu kurz kommt. Man muss wissen: So mancher Schüler kommt aus problematischen, armen, bildungsfernen Elternhäusern. Regelmäßige Mahlzeiten seien dort mitunter ebenso wenig selbstverständlich wie Motivationen für die Kinder.

Schafft eines dann doch mal den Schritt in einen Verein, endet das häufig in Scheitern und Frust, sagt Rettenmeier. Sie könnten häufig mit den Anforderungen nicht mithalten, körperlich und spielerisch, aber auch, was die Konzentrationsfähigkeit anbelangt. Wer jedoch in einer impulsarmen Umgebung aufwächst, wird schwerlich diesem Teufelskreis aus geringeren Fertigkeiten und mangelnden Anreizen entkommen können. Aus Pädagogensicht zählt bei dieser Aktion vor allem das Miteinander, das Durchhalten, das Teambuilding.

Mittlerweile ist auch Monika Reinaerdts hinzugestoßen, die Rektorin des SBBZ in Dornstadt, die sagt: „Von diesem Tag werden wir über Wochen profitieren.“ Dieser „Tag“ bilde den perfekten Rahmen, „an dem unsere Schüler Erfolgserlebnisse bekommen“. Was nicht zu verwechseln sei mit „billigem Lob“. Vielmehr gehe es darum, die persönlichen Erfahrung zu sammeln, „wirklich was zu können“, beigebracht von „richtigen“ Trainern.

Kein Wunder, dass an diesem Tag so gut wie alle mit von der Partie sind, sogar der kleine Julius (Name geändert), der sonst leicht mal den Faden verliert, hier aber sichtlich aufblüht. Die Trainer haben auch stets ein wachsames Auge. Es kann freilich trotzdem vorkommen, dass eine Gruppe entgleitet. Heute aber haben die beiden Trainer offensichtlichen Erfolg mit ihrem speziellen Konzept.