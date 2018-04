Finanzen Dornstadt investiert so viel wie lange nicht

Dornstadt / Von Thomas Steibadler

Das wirtschaftliche Denken in den Rathäusern stärken, damit Kommunen langfristig nicht über ihre Verhältnise leben. Gleichzeitig soll das Haushaltswesen auch für die Bürger transparenter werden. Doch das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) in Baden-Württemberg scheint nicht so einfach zu durchschauen zu sein, wie sich das die damalige Landesregierung im Jahr 2009 mit dem Gesetz vorgestellt hatte. Jedenfalls standen die Dornstadter Gemeinderäte vor einer „komplett neuen Situation“, wie Karl Knab (CDU/BWV) sagte, als ihnen Kämmerer Leander Missel den ersten Haushaltsentwurf nach der „kommunalen Doppik“ vorlegte.

Doch mit Missels Hilfestellungen, die Sprecher aller Fraktionen lobten, wurden die meisten Fragen geklärt und der Haushaltsplan 2018 in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag einstimmig verabschiedet. Ein Haushalt mit Investitionen von insgesamt 11,6 Millionen Euro. Eine Summe, die „in den vergangenen Jahren nie erreicht wurde“, sagte Missel.

Breitband und Feuerwehr

Größte Posten sind 1,6 Millionen Euro für den Grund­erwerb und 1,2 Millionen Euro für den Ausbau des überörtlichen Breitbandnetzes (Backbone). Für 675 000 Euro soll ferner das Gewerbegebiet Lerchenbergstraße ans Glasfasernetz angeschlossen werden. Für das neue Feuerwehrhaus in Dornstadt – der Bebauungsplan wurde am Donnerstag als Satzung beschlossen – stehen eine erste Bau-Rate (550 000 Euro), der Bau der Zufahrt (500 000 Euro) und der Abwasseranschluss (150 000 Euro) im Haushalt. Die Feuerwehren in Temmenhausen und Scharenstetten bekommen für jeweils 180 000 Euro neue Fahrzeuge. Die Mehrzweckhalle in Scharenstetten ist mit 700 000 Euro für die Zufahrt und 500 000 Euro als erste Bau-Rate berücksichtigt.

Erhebliche Beträge sind für die Erschließung von Baugebieten vorgesehen: Hahnenweide knapp 600 000 Euro, Böttinger Weg knapp 200 000 Euro. Baugebiete sind auch in Temmenhausen (Schwarzhülenäcker) und Scharenstetten (Anger) geplant.

Der Grundstücksverkauf in den Neubaugebieten und im Gewerbegebiet Himmelweiler stellt mit insgesamt 4,4 Millionen Euro einen Einnahmeschwerpunkt dar. Gewerbesteuer (5,7 Millionen) und der Einkommensteuer-Anteil (5,6 Millionen) sind fast gleich starke Standbeine. Steigende Steuereinnahmen führen andererseits zu geringeren Zuweisungen aus dem Finanzausgleich: In diesem Jahr betragen die Schlüsselzuweisungen noch 2,4 Millionen Euro gegenüber 2,9 Millionen im Vorjahr. Kämmerer Missel plant ferner mit bis zu 1,6 Millionen Euro Kreditaufnahme, die für 2017 vorgesehenen 400 000 Euro wurden nicht benötigt.

Erstmals sind im Haushalt auch Abschreibungen auf die Vermögenswerte der Gemeinde berücksichtigt: 1,8 Millionen Euro. Trotzdem schließt der Ertragshaushalt mit einem Überschuss. Für Bürgermeister Rainer Braig „das wichtigste Ergebnis“ des ersten Etats nach kommunaler Doppik. Was die Pflichtaufgaben wie Schulen, Kindergärten und Feuerwehr angeht, sei die Gemeinde auf dem Laufenden. In der zweiten Jahreshälfte werde die Verwaltung eine Prioritätenliste der künftig anstehenden Projekte vorlegen, „dann haben wir wieder einen Fahrplan“. Doch, sagte Braig, die Gemeinde werde die Schlagzahl ihrer Investitionen sicher verringern.

Breit aufgestellt

Neben den großen Investitionen berücksichtige der Haushalt auch Jugendhäuser, Kultur, Verkehrsberuhigung und nachhaltige Gemeinde-Entwicklung und sei daher breit aufgestellt, sagte Steffi Haas für die Freien Wähler. Sie hoffe weiter auf besonnene Beratungen und Entscheidungen, um die Finanzkraft der Gemeinde nicht zu überfordern.

Karl Knab sprach von einem „sehr ambitionierten Haushalt“ mit den „Highlights“ Feuerwehr und Baugebiete. Gerade in Temmenhausen und Scharenstetten müsse die Gemeinde attraktive Bauplätze anbieten, um die Einwohnerzahlen der beiden Teilorte zu halten. Acht geben müsse die Gemeinde auf die Personalkosten, die innerhalb von fünf Jahren um 56 Prozent auf nunmehr fast 5,8 Millionen Euro gestiegen seien.

Paul Anhorn (SPD) wollte sich nicht auf eine Prognose für Dornstadt festlegen: „Ich sehe die Zukunft nicht schwarz, aber auch nicht allzu rosig.“