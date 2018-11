Entwicklung Dorfladen und vieles mehr möglich

Feldstetten / Sabine Graser-Kühnle

Feldstetten, mit rund 1180 Einwohnern der zweitgrößte Teilort Laichingens, will einen Dorfladen auf Basis einer Genossenschaft einrichten. Die Feldstetter wollen nämlich nicht abgehängt werden: abgehängt vom schnellen Internet, abgehängt vom Wohnungsbau, weil alte Stallungen mit Bestandsschutz dies behindern, abgehängt vom Tourismus. Feldstetten ist im Umbruch. Dazu braucht es Know-how und Fördergelder. Der Heimatverein hat sich nicht nur der Geschichte Feldstettens verschrieben, denn was wäre Geschichte, wenn sie nicht der Gegenwart dienen würde. So hat der Verein Jonas Esterl von der Geschäftsstelle des Kabinettsausschusses Ländlicher Raum zum Vortrag „Dorf im Umbruch“ eingeladen.

„Leader“-Programm neu

Von Esterl erhofften sich der Verein und die zahlreichen Zuhörer Antworten darauf, welche Möglichkeiten Feldstetten für seine strukturelle Entwicklung hat und insbesondere, wie das Dorf an finanzielle und ideelle Unterstützung gelangt. Sein rund zweistündiger Vortrag schien nicht nur Erich Harscher und Eberhard Schanbacher vom Heimatverein motiviert zu haben. Auch Ortsvorsteherin Elisabeth Enderle zeigte sich fast schon beflügelt. Vor allem eine Nachricht lässt sie hoffen: Seit vielen Jahren ist Feldstetten bemüht, in das EU-Programm „Leader“ aufgenommen zu werden. In zwei Jahren wird Esterl zufolge dieses neu aufgelegt.

Die bisherigen im „Leader“-Programm zugelassenen Aktionsgruppen müssen sich mit neuen Plänen für ihre Regionalentwicklung frisch bewerben. „Das ist für Sie die Chance, sich einer der drei Gruppen im Alb-Donau-Kreis anzuschließen“, riet Esterl den Feldstettern. Zwar fließen keine riesigen Fördersummen, dennoch ist Feldstettens Interesse groß. Bewerben kann sich der Ort mit Ideen, die aus der Bürgerschaft kommen, die Kommune, also Laichingen, muss derweil mit im Boot sein.

Der Dorfladen könnte eine solche Idee sein. Schon längere Zeit befasst sich ein Personenkreis, darunter Enderle und Schanbacher, mit diesem Vorhaben. „Wir haben sogar schon Vorstellungen, wo der Laden sein könnte und wie er, neben einem breiten Sortiment, darunter vor allem regionale Produkte, mit Leben gefüllt werden könnte, um auch eine Art Treffpunkt im Ort zu sein“, sagte Elisabeth Enderle.

Sollten dafür Investitionen nötig sein, rät Esterl zu einem weiteren Programm, aus dem Feldstetten schon mehrfach geschöpft hat: Entwicklung Ländlicher Raum (ELR). Aus diesem Topf wird vor allem die Erhaltung und der Ausbau der Grundversorgung finanziell unterstützt, ab 2019 sogar speziell ein Dorfladen, sofern er genossenschaftlich oder als Verein geführt wird. „Nicht alle Anträge kommen dort zum Zug, teilweise auch, weil die Mittel bereits vergeben sind“, warnte Esterl und machte zugleich Hoffnung, denn die Mittel würden vermutlich nächstes Jahr aufgestockt.

Gut beraten wäre Feldstetten außerdem mit einem Projekt des Ministeriums Ländlicher Raum, welches zivilgesellschaftliche Initiativen in Form von Beratungsgutscheinen unterstützt. „Brauchen Sie juristischen oder steuerlichen Rat etwa, kann das teuer werden, dazu sind die Gutscheine gedacht.“ Fast immer ist Voraussetzung für die Förderungen, dass Bürger die Initiative ergreifen – und dann die Kommune dazu holen, sagte Esterl.

Gute Aussichten

Sein Vortrag war längst nicht nur auf Feldstetten zugeschnitten, zur Sprache kamen alle Förderprogramme und die politischen Ziele des Ministeriums Ländlicher Raum. Zum ländlichen Raum gehören alle Bereiche Baden-Württembergs, die nicht zu Ballungszentren, heute genannt „Verdichtungsräume“, zählen. Das sind immerhin 70 Prozent der Gesamtfläche des Landes und betrifft 655 von insgesamt 1101 Gemeinden. Gute Aussichten also für Feldstetten und alle anderen Gemeinden, die Ideen haben, aber auch für die Stadt Laichingen selber. Mit diesem Fazit und einem Geschenk bedankte sich Eberhard Schanbacher beim Referenten.