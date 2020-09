Ende Mai hatte Karl-Heinz Schmidt die Türen des kleinen Geschäfts endgültig abgeschlossen – am Montag, 14. September, um 6 Uhr schließt Maria Grabowintschuk wieder auf: Aus „Lebensmittel und Backwaren Schmidt“ in der Hauptstraße 13 in Scharenstetten wird dann „MAM Backwaren und L...