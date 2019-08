Es hat sich vor allem in der Dorfmitte einiges zum Positiven getan. Gleichwohl liegt noch vieles im Argen in Kirchberg. Am nördlichen Dorfeingang zum Beispiel gibt die Gewerbe-Brache des früheren Holzimprägnierwerks Lacher keine gute Visitenkarte ab. Seit Jahren stehen Hallen und Schuppen dort le...