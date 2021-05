Nach einer Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs Mannheim (VGH) gilt der Baustopp an der Mehrzweckhalle in Scharenstetten weiter. „Der VGH ist zu dem Ergebnis gekommen, dass der Hallenneubau so nicht genehmigungsfähig ist“, sagt Rechtsanwalt Othmar Hagen. Er vertritt einen Anwohner, der gege...