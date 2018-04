Finanzen Doppik Merklingen

Merklingen / Joachim Lenk

Das neue Haushalts- und Rechnungswesen „Kommunale Doppik“ hält jetzt auch Einzug in Merklingen. Der 2000-Seelen-Ort gehört neben Amstetten, Berghülen, Lonsee, Dornstadt, Westerstetten und Beimerstetten zu den ersten Kommunen im Alb-Donau-Kreis, die dieses Jahr die Haushaltsführung umgestellt haben. Die restlichen Städte und Gemeinde haben noch eine Schonfrist bis 2020. „Kommunale Doppik“, so erklärt Kämmerin Manuela Uebele, „ist eine Teilabkürzung aus der Betriebswirtschaftslehre, insbesondere der doppelten Buchführung beziehungsweise Buchhaltung.“ Die besagt die Umstellung von der Kameralistik (einfache Buchführung mit Einnahmen- und Ausgabenrechnung) in Richtung hin zu den Gepflogenheiten der Privatwirtschaft, einschließlich der Ergebniskontrolle. Bislang hat man Einnahmen und Ausgaben verbucht. Ein Ressourcenverbrauch wurde dabei nicht aufgezeigt. Das ändert sich jetzt. Die Umstellung, so Uebele, „die sehr viel Arbeit in Anspruch nimmt“, ist zentraler Bestandteil des neuen kommunalen Finanzmanagements.