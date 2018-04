Ehrenamt Donau-Blau-Gau-Treffen hinterlässt besonderen Eindruck

Illerrieden / swp

Über mehr als 20 der 90 Mitglieder des Schwäbischen Albvereins Illerrieden freute sich Vertrauensfrau Angelika Sipitzki bei der Jahreshauptversammlung im Vereinsstüble. In den Berichten des Schriftführers und des Wanderwartes wurden die Aktivitäten des Vereines dargestellt. Einen besonderen Stellenwert nahm dabei das Donau-Blau-Gau-Treffen in Illerrieden ein sowie der dreitägige Ausflug ins Salzburger Land. Die Altersstruktur des Illerriedener Albvereines lasse eine Teilnahme an größeren Wanderungen nicht zu.

Die Kassenprüfer erteilten der Kassenwartin die Entlastung. Im Namen der Gemeinde bedankte sich der Stellvertreter des Bürgermeisters, Josef Gentner, für die Aktivitäten und das Engagement des Vereines. Eine Verstärkung einzelner Aktionen durch vorhandene Gruppen oder Vereine wäre wünschenswert. Der Vorstandschaft erteilte er unter Zustimmung der Versammlung einstimmig Entlastung.

Die Statuten des Albvereins sehen einen Wegewart vor. Dieses Amt hat seit vielen Jahren Franz Gugler inne. In einer offenen Wahl wurde der bisherige Wegewart für die nächsten vier Jahre bestätigt. Die Vertrauensfrau durfte mit einer Urkunde, einer Anstecknadel und einem Weinpräsent folgende Personen ehren: für 40 Jahre Vereinszugehörigkeit: Otto Gugler, und für 25 Jahre: Hans Keplinger, Lena Keplinger, Josef Wiedemann und Marianne Wiedemann. Zum Schluss der Versammlung stellte der Wanderwart das Wanderprogramm des laufenden Jahres vor.