Baumaßnahme Diffizile Montage an Überlaufbecken

thv/Foto: Thomas Vogel

Ein 350-Tonner war nötig, um das Regenüberlaufbecken, das gerade am südlichen Ortsrand von Wangen gebaut wird, mit dem notwendigen Drosselbauwerk zu versehen. Das fast 50 Tonnen schwere Bauteil aus Beton wurde am Freitag im zweiten Anlauf von einem mächtigen Autokran an Ort und Stelle gehievt. Beim ersten Versuch heute vor eine Woche zeigte sich ein kleineres Hubgerät dieser Aufgabe nicht gewachsen. Das Becken schützt den Ort künftig sogar vor einem 100-jährigen Hochwasser des Wangener Bachs, also vor einem Ereignis, wie es statistisch betrachtet in hundert Jahren einmal vorkommt. Im Zuge der rund 600 000 Euro kostenden Maßnahme, vom Land mit 422 000 Euro bezuschusst, wurde das Bächlein ökologisch aufgewertet, zum Beispiel durch die Modellierung kleiner Ausbuchtungen. Das Becken selbst wird fortan eine artenreiche Magerwiese beheimaten, wie der Illerrieder Bürgermeister Jens Kaiser erklärte, der den spektakulären Einbau mitverfolgte.