Der zweite „Lebendige Adventskalender“ in Dietenheim war „ein voller Erfolg“, sagte Vilma Graf. Im Schnitt hätten pro Veranstaltung jeweils rund 80 Bürger teilgenommen. Am Samstag wurde das letzte Türchen im Dietenheimer Stadtcafé geöffnet. Musikalisch unterhielten die „Happy Christmas Singers“ die vielen Besucher. Besser hätte die Atmosphäre für das große Finale des Kalenders nicht sein können: Alles war weihnachtlich dekoriert, der Duft von Glühwein und Kuchen hing in der Luft. Für viele wurde es ein langes, gemütliches Beisammensein.