Musik Dieses Abschiedskonzert bleibt lange im Herzen

Suppingen / sgk

Christian Vogt hat sich als Chorleiter mit einem Adventskonzert verabschiedet, das sicherlich lange seine Spuren in den Herzen der Zuhörer behalten wird. Nicht nur, dass das Konzertprogramm des Gemischten Chor Suppingen ein spannender Spaziergang durch die Musikepochen und die so unterschiedlichen Advents- und Weihnachtslieder europäischer Länder war. Insbesondere brachten zahlreiche Soli sowie kleinere Ensembles und der Männerchor interessante Abwechslung in den Liederreigen. Wunderbare Ergänzungen waren der Projektchor unter der Leitung von Jasmin Seclaoui, die wie berichtet ab sofort den Gemischten Chor leiten wird, sowie das überaus feinfühlige Harfenspiel von Verena Meurers-Zeiser. Beide Chorleiter setzten nicht nur mittels ihres Dirigats, sondern auch mit ihren Stimmen blitzende Glanzlichter.

Doch zurück zum Konzertauftakt, den der Gemischte Chor mit wunderbaren Chorälen des zeitgenössischen Engländers John Rutter setzte. Lyrische Melodien, herrlich ausschweifend und doch in modernem Gewand, darunter zarte Sprenkel von Harfenspiel, und über allem schwebte zuweilen der helle Sopran von Jasmin Seclaoui. Wie groß die Unterschiede weihnachtlicher Chormusik sein können, machte der nächste Liedblock mit Volksweisen aus Deutschland und Polen sowie dem Bach-Choral „O Jesulein zart“ deutlich. Von schönen Kontrasten war das ganze Konzert geprägt. Etwa den zarten Stimmen im Frauenprojektchor oder die dunkel tönenden Männer mit ihrem „Jubilate“, und erneut schwebendem Gesang von Jasmin Seclaoui, der von der Kanzel herabrieselte.

Die zeitgenössische Missa Brevis von Christopher Tambling brachten Vogt und seine Frau Sarah in den Solopartien zum Strahlen. Ob Adventslieder aus Spanien, Russland oder von Arvo Pärt, dem Vertreter „neuer Musik“ der Gegenwart, die Sängerinnen und Sänger des Gemischten Chors zeigten sich überall zuhause und folgten versiert den deutlichen Anleitungen ihres Chorleiters. Die 15 Frauen des Projektchors trugen ebenfalls zu einem abwechslungsreichen Konzert bei, etwa bei ihrem Einzug durch den Mittelgang zum Kanon „Ja dan duia“. Mit feinem Gespür begleitete Pianist Hannes Kalmbrecht zeitweise den Chorgesang. Und als Verena Meurers-Zeiser „Drei Nüsse für Aschenbrödel“ aus dem Märchenfilm von Karl Svoboda spielte, nahm der Applaus kaum ein Ende.

Der Gemischte Chor hatte das Konzert begonnen und er beendete es auch: wie ein duftiger Schleier legten sich die zarten Klänge von „O salutaris hostia“ über die Zuhörer – auch hier trugen Seclaoui und Vogt‘s Frau die Solopartien von der Kanzel herab vor. . Minutenlanger Applaus war der verdiente Lohn aller Akteure dieses stimmungsvollen Konzerts.