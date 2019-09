Unbekannte haben in der Nacht auf Montag von einem Polizeiboot im Überlinger Hafen ein Schild geklaut. Wie die Polizei in Konstanz am Dienstag mitteilte, schraubten sie das Landeswappen des Bootes der Überlinger Wasserschutzpolizei ab und nahmen es mit. Außerdem versuchten sie, ein Polizeischild abzumontieren. Die Polizei hatte nach eigenen Angaben zunächst keine Hinweise auf die Diebe und sucht nach Zeugen.

Das könnte dich auch interessieren: