Bildung Die Wochenenden vom Lernen entlasten

Langenau / Sonja Fiedler

Drei Tage Nachmittagsunterricht statt wie bisher vier Tage haben die Schüler der Gemeinschaftsschule Langenau ab kommenden Schuljahr. Das beschloss der Verwaltungsrat des Verwaltungsverbands in seiner jüngsten Sitzung. Die Schule hatte einen Antrag auf Reduzierung des Ganztagsbetriebs gestellt.

Der Mittwochnachmittag soll in Zukunft frei sein. Als Grund führte Schulleiter Volker Andritschke in der Sitzung den Konfirmandenunterricht an, der stets am Mittwochnachmittag stattfände und die Arbeit in den Jahrgangsstufen sieben und acht beträfe. Auch Lehrerfortbildungen lägen regelmäßig an diesem Tag. Zudem sei es „ein sehr großer Wunsch“ der Eltern gewesen, den Schülern mehr Zeit zum häuslichen Lernen zu ermöglichen.

Zwar gäbe es in der Gemeinschaftsschule keine Hausaufgaben, erklärte Andritschke, auf so genannte „Lernnachweise“, wie Klassenarbeiten genannt würden, müssten sich die Schüler aber trotzdem vorbereiten. „Bisher fällt das ganze Lernen aufs Wochenende.“ Da etwa 60 Prozent der Schüler Fahrschüler seien, kämen diese an langen Schultagen erst gegen 16.30 Uhr nach Hause.

Aktuell findet der Unterricht Montag bis Donnerstag von acht Uhr bis 15.45 Uhr statt, Freitag ist um 13.10 Uhr Schluss. Um diese Zeit endet die Schule ab nächstem Schuljahr auch am Mittwoch. Betreuung durch Jugendbegleiter würde bei Bedarf aber trotzdem angeboten, betonte Andritschke. Die Lehrer würden den unterrichtsfreien Nachmittag in der Schule verbringen, um gemeinsam Stunden vor- und nachzubereiten. In der Gemeinschaftsschule sei Teamarbeit der Lehrer sehr wichtig, betonte der Schulleiter.

Die Stundentafel wird um zwei Schulstunden reduziert, dies beträfe vor allem den kreativen Bereich wie eine Bildhauer-AG, sagte Andritschke. „Eigentlich schade, diese Dinge machen eigentlich die Werkrealschule aus.“ Für Projekte dieser Art habe die Schule sogar spezielle Werkstätten. Wegfallen soll das Kreative aber nicht, die Inhalte würden in Zukunft verstärkt in das Unterrichtsfach Bildende Kunst einfließen.

Nicht alle Lehrer stimmten zu

Nicht alle Lehrer hätten der Neuregelung in der Gesamtlehrerkonferenz zugestimmt, berichtete Andritschke, die Schulkonferenz aus Lehrern, Schülern und Eltern sei aber einstimmig dafür gewesen.

Für das kommende Schuljahr hat die Gemeinschaftsschule 40 Neuanmeldungen und kann damit zwei fünfte Klassen bilden. Er glaube nicht, dass die Zahl der Nachmittage auf die Anmeldungen Einfluss habe, meinte Andritschke. „Aber die Eltern sagen schon oft: Der vierte Nachmittag macht was aus.“