Wald Die unfreiwillige Forstreform

Die meisten Kommunen haben schon zugestimmt

Verbund Von den 55 Städten und Gemeinden im Alb-Donau-Kreis haben bislang 37 der Gründung eines körperschaftlichen Forstamts zugestimmt. Zuletzt am Dienstag die Gemeinderäte in Dornstadt und in Dietenheim, am Mittwoch in Schnürpflingen. Auch Grundsheim, Hausen am Bussen und Emerkingen, die keinen eigenen Wald haben, sind dafür. Bis Jahresmitte soll die Entscheidung auch in den restlichen Kommunen fallen. Offen ist, ob das Land dieses kommunale Forstamt für die Übernahme der hoheitlichen Aufgaben im Wald entschädigen wird. Wenn nicht, sollen die hoheitlichen Aufgaben beim Landratsamt bleiben. In beiden Fällen aber wäre ein kommunaler Verbund für den kommunalen und den Privatwald zuständig.