Justiz Die schwierige Frage nach Schuld und Schicksal

Ulm/Blaubeuren / Von Helga Mäckle

War es Schicksal, oder hat die Stadt Blaubeu­ren Schuld, dass eine heute 58-jährige Laichingerin seit vier­einhalb Jahren starke Schmerzen hat, nicht arbeiten kann, ihre

Lebensqualität leidet? Das ist die alles entscheidende Frage, um die es jüngst vor der Zivilkammer des Landgerichts Ulm ging. Es geht natürlich um Geld. Die 58-Jährige fordert von der Stadt Blau­beuren zum einen Schmerzensgeld, zum anderen eine monat­liche Rente, weil sie aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr arbeiten könne. Das Gericht geht von einer Schadensumme von rund 66 000 Euro aus. Aber Geld ist bekanntlich nicht alles. Es geht letztlich auch um das persönliche Rechtsempfinden, um die Frage: „Widerfährt mir vor Gericht Gerechtigkeit?“

Anfang August 2013 hatte sich die Frau in ihrer Mittagspause im Kastanienhof des Urgeschichtlichen Museums Blaubeuren auf eine Bank gesetzt. Ein großer schwerer Ast der Roßkastanie über ihr brach ab und traf die Frau an Kopf und Rücken. Sie wurde schwer verletzt, lag zwei Wochen im Krankenhaus. Es folgte eine Reha. Gut sei seither überhaupt nichts mehr, sagte die 58-Jährige vor Gericht. Sie leide noch immer an extremen Kopfschmerzen, nehme fast täglich hochdosiert Schmerzmittel. Gar nicht zu reden von der psychischen Belastung durch Arztbesuche, Gutachten, die Unsicherheit – „durch dieses jahrelange Hickhack“, fügte die Frau mit verbitterter Stimme hinzu.

„Ihnen ist ein Unglück widerfahren. Das steht außer Zweifel“, sagte Richterin Friederike Tenckhoff, die den Fall im Januar von einem Kollegen übernommen hat. Sie gab sich redlich Mühe, der Klägerin und ihrer Familie die rechtlichen Aspekte und Fall­stricke des Verfahrens zu erklären. „Die Frage ist, ob die Stadt Blaubeuren etwas falsch gemacht hat.“ Hintergrund ist das Gutachten eines Baum-Sachverständigen. Dieses besagt, dass es von unten nicht erkennbar war, dass der Ast der Kastanie von Moderfäule befallen war, er also brechen könnte. Die vorgeschriebene Baumbeschau hatte die Stadt regelmäßig durchführen lassen. Insofern trage sie keine Schuld an dem Unglück.

Zudem hatte die Verwaltung an dem Baum – freiwillig – eine so genannte Kronensicherung anbringen lassen. Die verspannten Stahlseile in der Krone sollten verhindern, dass abbrechende Äste zu Boden fallen. Genau das aber taten die Seile nicht, weil sie nicht mehr richtig befestigt waren. Die Kronensicherung wurde laut Gutachten über Jahre nicht kontrolliert. Der Vorgänger von Richterin Tenckhoff hatte diese Tatsache so gewertet, dass die Stadt Blaubeuren die Schuld daran trägt, dass der Ast die Frau auf der Bank traf – und damit haftet. Und auf diese Aussage des Richters hatte sich die Laichingerin verlassen, sich – aus ihrer Sicht berechtigte – Hoffnungen auf Schmerzensgeld und Rente gemacht.

Andere Einschätzung

Richterin Tenckhoff dagegen machte deutlich, dass sie diese Einschätzung ihres Kollegen nicht teilt. „Denn die Kronen­sicherung an sich war keine Gefahr.“ Daher könne man der Stadt keinen Vorwurf machen, dass sie diese nicht gewartet hat. Die Gefahr sei vielmehr von dem vermoderten Ast ausgegangen. Das aber sei von unten nicht zu erkennen gewesen. So argumentiert auch der Anwalt der Stadt Blaubeuren: „Nicht die Kronensicherung ist gefallen, sondern der Ast.“ Nach Tenckhoffs Einschätzung müsste nun mit einem erweiterten Baum-Gutachten geklärt werden, ob die nicht ordnungsgemäße Kronensicherung dazu beigetragen hat, dass der Ast herunterfallen konnte.

Unverständnis bei Zuhörern

Eine komplexe Debatte über Ursache und Wirkung, die für die Klägerin und Zuhörer offensichtlich nicht nachvollziehbar war, im Sitzungssaal wurde Gegrummel laut. Verstärkt wurde der Unmut durch die Aussage der Richterin, dass auch das von der Klägerin vorgelegte Gutachten über deren angebliche Arbeitsunfähigkeit nicht eindeutig sei. Auch dieses müsste für eine richterliche Entscheidung überarbeitet werden.

Aufgrund der Zwischenrufe sah sich Friederike Tenckhoff irgendwann bemüßigt, darauf hinzuweisen, dass sie als Richterin alleine dem Recht verpflichtet ist und ihre Arbeit „nach bestem Wissen und Gewissen“ erledige. Wobei sie durchaus Verständnis für den Unmut äußerte. Denn die erste Verhandlung in dem Fall hatte bereits im März 2015 stattgefunden. Dass die Entscheidung sich nach dem Richterwechsel und wegen ergänzender Gutachten noch einmal verzögern könne, sei natürlich „ungut“ für die Klägerin.

Um das Verfahren abzuschließen, schlug Tenckhoff einen Vergleich vor: Die Stadt Blaubeuren soll der Klägerin ein einmaliges Schmerzensgeld von 12 500 Euro bezahlen, im Gegenzug verzichtet die Laichingerin auf weitere Ansprüche gegenüber der Stadt. Das Geld decke ja kaum die Kosten für all die Gutachten, sagte die Laichingerin mit ungläubigem Kopfschütteln. Tenckhoff wies beide Parteien auf die beträchtlichen „Prozessrisiken“ hin, sollte der Fall nach einer richterlichen Entscheidung vor dem Oberlandesgericht landen. Wie dieses in der Berufung entscheide, sei völlig offen, sagte Tenckhoff: „Vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand.“

Einigen sich die Parteien nicht auf den Vergleich, gibt es am Mittwoch, 28. März, einen erneuten Verhandlungstermin vor dem Landgericht.