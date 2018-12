Leben Die Schelklingerin Hilde Angele wird 100

Schelklingen / Von Bernhard Raidt

Eine „waschechte Schelklingerin“ wird morgen 100 Jahre alt. Mathilde Angele ist in der Achstadt geboren, ist dort zur Schule gegangen und hat ihr Leben lang in Schelklingen gewohnt. Dabei hat „Hilde“, wie sie in Schelklingen genannt wird, etliche Schicksalsschläge mit der ihr eigenen Tatkraft überwunden.

Am 21. Dezember 1918 ist sie in Schelklingen geboren worden. ihr Vater war Johannes Lenz, ihre Mutter Ursula eine geborene Leichtle. Sechs Kinder hatte die Familie, vier Mädchen und zwei Jungen. Doch die Eltern von Hilde starben früh, so dass plötzlich sechs Vollwaisen in der Welt standen. Zunächst kümmerten sich die zwei ältesten Schwestern um die jüngeren Kinder, berichtet Hilde Angeles Sohn Werner. Dann wurden alle unter die Vormundschaft eines prominenten Schelklinger Geschäftsmanns gestellt.

Filialleiterin in Gerhausen

Hilde Angele, damals noch Lenz mit Nachnamen, besuchte die Volksschule in der Schulstraße. Anschließend machte sie eine Ausbildung als Verkäuferin im „Konsum“ in der Bahnhofsstraße, einem Geschäft für Lebensmittel – quasi ein Vorläufer der heutigen Supermärkte. Sie blieb ihr ganzes Leben lang der Firma, die später in Co op umgetauft wurde, treu. 34 Jahre lang arbeitete sie als Filialleiterin des Unternehmens in Gerhausen.

Im November 1940 heiratete sie Josef Angele aus Schelklingen. Der hatte wie sein Vater Schmied gelernt, in der Schelklinger Marktstraße war die Schmiede der Familie. Zwei Söhne, Wolfgang und Werner, wurden Josef und Hilde Angele geboren. Doch es herrschte Krieg, Josef Angele wurde eingezogen, und zwar zur Marine. Er tat Dienst auf dem Schlachtschiff „Scharnhorst“. Im Dezember 1943 erfolgte eine Katastrophe: Die „Scharnhorst“ wurde in der norwegischen See versenkt. Mehrere Stunden lang hatte zuvor ein Gefecht mit britischen Schiffen gedauert. Mehr als 1900 Mann Besatzung der „Scharnhorst“ starben, darunter auch Hilde Angeles Mann. Die junge Frau war mit zwei kleinen Kindern auf sich allein gestellt. Tapfer bewältigte sie den schwierigen Alltag mit Berufstätigkeit und Kindererziehung, wobei sie im Haushalt von einer Verwandten unterstützt wurde. „Ein Familienmensch, immer sehr selbstständig und energisch“, so schildert sie ihr Sohn Werner. Seine Mutter sei immer mit beiden Beinen auf dem Boden gestanden. Dabei habe sie immer sehr bescheiden gelebt. Hilde Angele wohnte mit ihren Kindern weiter in ihrem Elternhaus in der Schelklinger Schulstraße gegenüber der Apotheke. Erst vor ein paar Jahren zog sie dort aus, und zwar nur ein paar Häuser weiter: Seit 2014 wohnt sie im Schelklinger Bürgerheim St. Ulrich, gleich gegenüber vom Schelklinger Rathaus. Ihr Sohn Werner und ihre Schwiegertochter Gerlinde kümmern sich um sie.

Sie liebte den Fußball

Hilde Angele war immer ein geselliger Mensch, sie hatte einen großen Bekanntenkreis, berichtet ihr Sohn Werner. Gerne spielte sie Binokel im damaligen Café Schumm in der Bahnhofstraße. Sie war Mitglied in Schelklinger Vereinen, etwa im Sportverein, im VDK oder im Liederkranz, dessen Ehrenmitglied sie ist. Sie verreiste auch gerne mit ihrem Freundeskreis. Und sie liebte den Sport und besonders Fußball – sie ließ sich kein Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft entgehen. Morgen, Freitag, wird Hilde Angele gemeinsam mit ihrem Sohn und ihrer Schwiegertochterm mit vier Enkeln und vier Urenkeln feiern. Auch Musikkapelle und der Liederkranz haben sich für ein Ständchen angekündigt – und selbstverständlich wird auch die Stadt Schelklingen ihre Bürgerin, die der Stadt ein Leben lang treu blieb, würdigen.