Finanzen Die Pflichtaufgaben drücken

Blaustein / Helga Mäckle

Blaustein ist nicht arm und nicht reich“, sagte Kämmerer Josef Engel am Dienstag im Gemeinderat. Aber in der Stadt stünden in den kommenden Jahren viele Pflichtaufgaben an, die finanziert werden müssen. Zu diesen gesetzlichen Aufgaben zählen unter anderem die Abwasserbeseitigung (in Blaustein sind das umfangreiche Kanalsanierungen), Feuerwehr (neue Gerätehäuser für Markbronn und Bermaringen), Schulen (Schulzentrum Ehrenstein) und einiges mehr. Neue Schulden seien dafür nötig. „Für Wünsche ist schlicht kein Geld da.“ Mit fünf Gegenstimmen von den Grünen und den Freien Wählern haben die Stadträte den Haushaltsplan samt Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung verabschiedet.

Neue Gewerbeflächen ausweisen

Bürgermeister Thomas Kayser hatte in seiner Einführung darauf hingewiesen, dass die Stadt nach wie vor von der guten konjunkturellen Lage profitiere. In Blaustein sei die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze um 500 auf 2400 gestiegen. „Es gibt aber keine Gewerbeflächen mehr, wir müssen dringend neue ausweisen.“ Auch der steigenden Einwohnerzahl – durch Zuzug und deutlich mehr Geburten – müsse die Stadt Rechnung tragen: durch den Ausbau der Kinderbetreuung und mehr sozialverträgliche Wohnungen. All die Investitionen, der größte Brocken ist das Schulzentrum mit 8,5 Millionen Euro Gesamtkosten, seien nur mit neuen Schulden zu bewältigen. „Wir müssen noch genauer hinschauen, wo wir sparen können, und manches werden wir nicht wie geplant umsetzen können“, sagte Kayser.

Die hohen Kosten für die Pflichtaufgaben stünden dem Gestaltungswillen der CDU entgegen, sagte Fraktionsvorsitzender Lothar Ruhnke: „Genau das sollte aber nicht der Fall sein.“ Denn nur mit Kreativität und neuen Ideen könne man eine Stadt lebenswert gestalten. Dazu gehöre, die Innenstadt attraktiver zu machen. Hier sei nicht nur die Stadt gefragt, sondern man müsse auch Investoren und die Privatwirtschaft ins Boot holen. Ebenso wichtig sei, mehr Wohnraum zu schaffen, gerade in den Ortsteilen. „Das ist kein Risikohaushalt“, sagte Ruhnke weiter. Vielmehr sprudele die Gewerbesteuer, 5,6 Millionen sind eingeplant, die Stadt habe ihre Gebühren und Entgelte erhöht und angepasst.

Nicht zufrieden mit dem Haushalt sind die Freien Wähler. „Wir haben nicht intensiv genug nach Einsparmöglichkeiten im Verwaltungshaushalt gesucht“, sagte deren Chefin Cornelia Kaufmann. Sieben Spar-Vorschläge habe ihre Fraktion vorgelegt, keiner sei berücksichtigt worden. Das habe unter anderem daran gelegen, dass die Zeit nicht reichte, um die Vorschläge genau zu prüfen.

„Die Zahlen für dieses Jahr sind ja nicht schlecht, aber mit den 3,3 Millionen Euro neuen Schulden verschieben wir das Problem in die Zukunft“, sagte Dr. Robert Jungwirth (Bündnis 90/Die Grünen). Die Stadt habe einen „immensen Investitionsstau von rund 40 Millionen Euro“, dazu „versteckte Schulden“ für den Kauf von Bauland. „Wenn die Konjunktur nicht mehr so brummt wie jetzt, dann kriegen wir Probleme.“ Das könne und wolle er nicht verantworten.

Für Martin Holzmann vom Bürgerbündnis Blaustein sollte Ziel aller finanziellen Entscheidungen des Gemeinderats sein, „die Lebensqualität in der Stadt und den Ortsteilen zu verbessern“. Auch wenn die Pflichtaufgaben dominieren und es „wenig Spielraum in der mittelfristigen Finanzplanung gibt“.