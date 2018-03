Moment mal Die Paranuss-Parabel

Teresa Lorenz

Haben Sie schon mal vom Paranuss-Effekt gehört? Der Paranuss-Effekt beschreibt das Phänomen, dass bei einer Mischung aus größeren und kleineren Teilchen irgendwann immer die großen oben liegen. Im Fall einer Dose Müsli – voll mit kleinteiligem Superfood – sind das eben die Paranüsse. Die enthalten zwar ziemlich viel Fett, aber auch ziemlich viel Selen, ein Spurenelement, das Schwermetalle bindet, und deswegen ganz groß in Sachen Detox ist.

Wie auch immer, die Paranüsse liegen jedenfalls oben, weil sie die größten sind. Und „groß“, das ist ja so ein Adjektiv, das sich gerade im übertragenen Sinn ganz fabelhaft verknüpfen lässt: Große Köpfe. Große Geschichten. Große Gefühle und so weiter. Und große Gefühle, das ist hier das Stichwort. Die gibt’s nämlich nicht nur sonntagabends im ZDF-Herzkino, sondern auch bei uns in der Redaktion. Also nicht im Sinne von Piep Piep Piep und freier Liebe oder so – wie denken Sie denn von uns! Sondern eher im Sinne von Angst und Schrecken. Auch wenn sie es nicht gerne zugeben, eine Furcht eint alle mehr oder weniger kreativen Köpfe: Die Angst vor dem weißen Blatt. Sie plagt Künstler, Dichter, Komponisten, Grafiker, Architekten und eben auch Journalisten. Und weil wir uns dazu zählen, ist auch die Moment-Mal-Redaktion davor nicht gefeit.

Denn mit passenden Themen ist es wie mit den Paranüssen: Die Großen liegen immer oben. Und wenn die mal weg sind, findet man mit ein bisschen Glück noch eine Rosine. Ansonsten liegen am Grund der Dose vor allem Haferflocken.

Worauf wir hinaus wollen: Wir hatten einfach keine wirklich große Idee für die heutige Rubrik – fällt aber nicht groß auf, oder?