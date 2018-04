Natur Die Obstbaumpfleger

Region / Sabine Graser-Kühnle

Christian Schwenkschuster, Werner Schöll und Edgar Götz verbringen einen Großteil ihrer Freizeit in den eigenen Obstbaumwiesen. Dort steigen sie auf die Bäume, setzen Säge und Astschere an. Denn die Bäume sollen schließlich eine gute Ernte einbringen, allerdings ohne an einer Überlast schwerer Früchte zu zerbrechen. Insektenhotels, Vogelhäuschen, Kleingehölze, Bäume: in ihren Obstbaumwiesen summt und zwitschert, surrt und flattert es. Ja, mit den ersten warmen Sonnenstrahlen im Frühling beginnt munteres Leben. Es sind kleine Oasen eines wunderbaren Geben und Nehmens, eines funktionierenden ökologischen Gefüges also.

120 Unterrichtsstunden

Die drei Freunde haben über ihre Obstbaumwiesen ihre Passion entdeckt: Den Schutz von Natur und Umwelt, speziell den Schutz des Lebensraums von Obstbäumen. Dazu haben sich die ausgebildeten Fachwarte für Obst- und Gartenbau in einem Kurs vom Landesverband für Obst, Garten und Landschaft (LOGL) zum Obstbaumpfleger fortgebildet. Voraussetzung zur Teilnahme sind wenigstens zwei Jahre Fachwarterfahrung.

Innerhalb von zehn Tagen absolvierten sie in Schwäbisch Gmünd 120 Unterrichtsstunden. Die Lerninhalte reichten von Obstbaumschnitt über Arbeitssicherheit und Erste Hilfe für den Notfall. Sie erlernten Seilklettertechnik und viel über den vielfach bedrohten Lebensraum rund um Streuobstwiesen. Jetzt wissen sie, dass eben nicht jeder morsche Ast abgesägt werden oder jeder tote Baum der Axt zum Opfer fallen muss – denn das Totgehölz bietet Nistmöglichkeiten für Vögel und Nahrung für Insekten. Die Tiere wiederum versorgen den Baum mit Lebensnotwendigem. Eine klassische Win-Win-Situation.

Christian Schwenkschuster übernahm die elterliche Landwirtschaft samt Obstbaumwiesen, Werner Schöll erfüllte sich mit der eigenen Obstbaumwiese einen langen Traum und Edgar Götz setzt sich seit er denken kann für die Natur ein. Alle drei merkten, dass man beim Schnitt viel falsch machen kann. So belegten sie den Fachwartkurs. Doch sie wollten mehr als mit einem fachmännischem Schnitt für eine gute Obsternte zu sorgen. „Uns war klar“, sagt Edgar Götz, „nicht nur der gut geschnittene Obstbaum ist wichtig, sondern ebenso das gesunde Habitat mit Insekten wie Wildbienen, Marienkäfern, Schlupfwespen und Vögeln.“

Als LOGL-geprüfte Obstbaumpfleger setzen sie sich nun mit ganzem Herzen für die Erhaltung der Natur, speziell der traditionellen Streuobstwiesen ein und erhalten damit einen Lebensraum für bedrohte Vogel- und Insektenarten. Das ist ihr Gesprächsthema, nicht nur im kleinen Kreis, sondern sie wollen als Multiplikatoren auf das gefährdete Ökosystem aufmerksam machen und nicht nur reden, sondern tun. „Nicht nur jeder einzelne Obstbauer, sondern Straßenmeistereien mit der Grünflächenpflege entlang der Straßen und erst recht die Kommunen könnten sehr viel mehr tun, um etwa das Insektensterben zu verhindern“, sagt Christian Schwenkschuster.

Die drei frisch gebackenen Obstbaumpfleger kritisieren besonders das Ökopunktesystem für Ausgleichsmaßnahmen von Kommunen, zu denen diese beim Versiegeln von Naturflächen verpflichtet sind. „Da werden jede Menge Obstbäume gesetzt, danach aber nicht gepflegt“, klagt Schwenkschuster. Für ein funktionierendes Ökosystem sei das aber wichtig.

Freiwillige gewinnen

„Solche Ausgleichsmaßnahmen führen ohne den Erziehungsschnitt während der ersten zehn Lebensjahre der Bäume am Ziel vorbei.“ Schwenkschuster wäre bereit, mit einer Gruppe Freiwilliger unter seiner Anleitung die Obstbaumbestände seines Heimatorts zu pflegen. Auch Werner Schöll und Edgar Götz wünschen sich solche Aktionen. Der Erhalt alter und die Anlage neuer Streuobstwiesen sind ihrer Meinung nach ein wichtiger Schritt in die richtige ökologische Richtung.