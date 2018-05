Sanierung Die neue Akustik beeindruckt

Hüttisheim / Franz Glogger

Richtig schlimm stand es um die katholische Pfarrkirche St. Michael in Hüttisheim nicht. Dennoch hatten sich über die Jahre etliche Mängel und Schäden eingestellt. Daher entschloss sich die Kirchengemeinde, vor allem im Innenraum Hand anlegen zu lassen. Begonnen wurde mit den Arbeiten im vergangenen September, am Sonntag nun feierten die Hüttisheimer ihre sanierte Michaelskirche.

Ein großer Wunsch der Gemeindemitglieder für die Sanierung war: Eine neue Beleuchtung sollte den schönen Innenraum entsprechend zur Geltung kommen lassen. Folglich wurden in Helligkeit und im Farbton steuerbare LED-Lampen installiert. Sie rücken das Kirchenschiff, einzelne Elemente sowie den Altarraum getrennt ins rechte Licht – je nach Helligkeit draußen und liturgischem Anlass drinnen. Ein zweites wichtiges Anliegen galt den Lautsprechern. Die neue Anlage sorgt jetzt – auch in Verbindung mit Hörgeräten – für eine gleichmäßige Beschallung.

Fliesen eigens angefertigt

Der beauftragte Langenauer Architekt Elmar Weber und sein Bauleiter Werner Stolz hatten aber noch etliche Details auf ihrer Arbeitsliste. Nicht alltäglich etwa sind die Fliesen im Altarraum von St. Michael – viele waren hohl, etliche auch kaputt. Sie ließen sich nicht einfach durch irgendein neues Material ersetzen, das farblich passte. Der Architekt der kurz vor dem Ersten Weltkrieg begonnenen Kirche, Josef Cades, hatte die Fliesen speziell entworfen und anfertigen lassen. Mit Villeroy & Boch fand Weber einen Partner, der die besonderen Kacheln nachfertigte.

Weitere Mängel waren Sturmschäden am Dach, ein kaputtes Glockenjoch, beschädigte Balkenauflager im Turm, undichte Stellen im Dach einschließlich verfaulter Dachbalken. Schlussendlich wurde eine automatisierte Fensterlüftung eingebaut um Schäden durch Feuchtigkeit vorzubeugen und das Raumklima besser zu kontrollieren.

Ein Schaden beschäftigt die Handwerker allerdings noch immer: der Westgiebel. Bei genauem Hinschauen war der Putzschaden schlimmer als gedacht, was auch auf die falsche Ausführung bei einer früheren Renovierung zurückzuführen ist. Zudem war ein größeres Gesimsstück abgebrochen. Deshalb steht das Gerüst dort noch immer am Westgiebel. Architekt Weber hofft, die Sanierung in den nächsten Wochen komplett abschließen zu können. Bis jetzt sind Kosten von 310 000 Euro aufgelaufen, sagte der Pfarrer der Seelsorgeeinheit Iller-Weihung Jochen Boos beim Festgottesdienst am Sonntag.

Besucher sind beeindruckt

Im Grunde war eine echte Wiedereröffnung nicht nötig, denn die Arbeiten wurden stets so gelegt, dass die Gottesdienste wie geplant stattfinden konnten. Dennoch gönnte sich die Gemeinde ein Fest, angemessen für eine der wohl stattlichsten Dorfkirchen in der Region. Das erkannte am Sonntag auch ein auswärtiger Besucher beim Gang zu dem von dem Rottenburger Domkapitular Uwe Scharfenecker zelebrierten Gottesdienst neidlos an. „St. Michael gibt schon was her“, meinte der Pensionär. Insbesondere die Akustik sei toll.

Pfarrer Jochen Boos lobte die neue Ausstrahlung der Kirche. Die Hüttisheimer hätten wieder einen Ort, den sie als „unser Zuhause“ bezeichnen und mit Stolz sagen könnten, „hier bin ich getauft worden, hier bin ich zur Kommunion gegangen“.

Musikalisch umrahmt wurde die Feier von Jakob Jäger (Orgel), Madeleine Merz (Saxophon) und der Band „Begeisterung“. Im Anschluss ging es ins kleine Festzelt unweit der Kirche zum Mittagstisch und einen Auftritt des Reggae-Sängers Shane Vanderwall aus Nürnberg. Den Tag beschloss die Gruppe „Ma’capella“ mit einem Konzert in der neu renovierten Kirche.