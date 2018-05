Gesellschaft Die Nachbarschaftshilfe in Beimerstetten ist startklar

An 18 Abenden Grundkenntnisse erworben

Zertifikat Elf Mitglieder der Nachbarschaftshilfe Beimerstetten haben bereits einen – von der AOK finanzierten – Kurs in „Häuslicher Betreuung in der Altenhilfe“ absolviert. Von Oktober bis April wurden ihnen an 18 Abenden Grundkenntnisse und -fertigkeiten vermittelt. Drei Themen-Felder wurden abgearbeitet: der Mensch im Alter, häusliche Krankenpflege, Grundlagen der Betreuung älterer Menschen. Maria Hensler vom Netzwerk Nachbarschaftshilfe überreichte den Absolventen die Zertifikate. Erreichbar ist die Nachbarschaftshilfe bislang über die Privatnummer von Gemeinderätin Petra Mayer, demnächst werden zwei Mobilnummern veröffentlicht.