Musik Die Legende lebt

Merklingen / Joachim Lenk

Die „Abbas“ waren schon vor sechs Monaten da, am Samstag stand die zweite Kultband in Merklingen auf der Bühne. Dieses Mal die Beatles. Nein, natürlich nicht die Echten, sondern ihre Doubles. Die originalen Pilzköpfe gaben ihr letztes reguläres Konzert am 29. August 1966 im Candlestick Park Stadion von San Francisco. Es ist, nicht nur für Beatles-Fans, ein Segen, dass es überall auf den Kontinenten Kopien der Fab Four aus Liverpool gibt. Sonst könnten die nachfolgenden Generationen nicht nachvollziehen, warum ihre Eltern oder Großeltern bei John, Paul, George und Ringo einst so ausgerastet sind.

Natürlich gibt es solche und solche Revivalbands. Die knapp 350 Besucher in der Merklinger Gemeindehalle haben am Samstagabend Glück. Vor ihnen steht die Tribute Band „Help“, benannt nach dem gleichnamigen Nummer-1-Hit von 1965 beziehungsweise dem zweiten Spielfilm der britischen Musiker, der in Deutschland unter dem Titel „Hi-Hi-Hilfe“ in den Kinos lief.

Um es gleich vorwegzunehmen: Die vier Jungs aus Slowenien schaffen das, was nur wenige andere Revival-Bands der Pilzköpfe beherrschen: die perfekte Illusion, als ständen die Fab Four live, leibhaftig und in Farbe auf der Bühne.

Die Beatles von heute sind Ernie Mendillo (Paul McCartney), der gefühlvoll den Höfner-Bass zupft. Die Leadgitarre von George Harrison spielt Žiga Stanonik, John Lennon wird von Matic Pelcel vertreten und hinter Ringo Starrs Schlagzeug sitzt Gasper Oblak. Sie sind adrett gekleidet. Sie haben mausgraue Anzüge an und schwarze Krawatten umgebunden. Genau so, wie die Beatles in den Anfangsjahren auf der Bühne standen. Die Legende lebt.

30 Jahre nach der Trennung der Beatles erschien im Jahr 2000 das Best-Off-Album „1“ mit allen 27 Nummer-1-Hits. Daraus gibt es in Merklingen fast alle Bestseller zu hören. „I feel fine“, „Eight days a week“, „A hard day’s night“, „Tiket to ride“, „I want to hold your hand“ und „From me to you“, um nur einige zu nennen.

Im Gegensatz zu den Originalen kann man das generationsübergreifende Konzert in Merklingen in vollen Zügen genießen. Bei den echten Pilzköpfen war deren Musik bei den Auftritten in den Stadien wegen der ständig hysterisch kreischenden Teenager kaum noch zu hören.

Auch die späteren Titel

Eine irre Show, zumal für die Spätgeborenen, die nie in den Genuss kamen, John Lennon auf der Bühne „Twist and shout“ schreien zu hören. Oder auch die experimentierfreudigen Titel der späteren Beatles-Ära, die die Pilzköpfe selbst nie live auf der Bühne gespielt haben. Man erinnere sich nur an „Sgt. Pepper‘s Lonely Hearts Club Band“, „Come together“, „Back in the U.S.S.R.“ oder „Revolution“.

Bei „Ob-La-Di, Ob-La-Da“ schlängelt sich eine Polonaise durch die Gemeindehalle, bei „Hey Jude“ und „Yellow Submarine“ röhren die 7- bis 77-Jährigen lauthals mit. Gotthilf Fischer hätte seine wahre Freude gehabt. „Help“ wandelt als perfektes Double auf den Spuren der größten Rockband aller Zeiten. Ganz nah am Original sind die Stimmen, die Instrumente und das Outfit. Schade, dass der Megaseller „Yesterday“ nicht wie im Original von „Paul McCartney“, sondern von „John Lennon“ interpretiert wird. Und bei „Love me do“, der Song der Debütsingle, die am 5. Oktober 1962 auf den Markt kam, bläst nicht „John Lennon“ die Mundharmonika, sondern „George Harrison“. Schwamm drüber. Summa summarum ist der Revivalabend ein voller Erfolg. Jung und Alt sind aus dem Häuschen. Kein Wunder, dass die Wiedergeburt der Liverpooler Band erst nach einigen Zugaben an diesem Abend beendet ist.

Nach Abba und den Beatles kündigt sich im kommenden Jahr bereits die dritte Revivalband in Merklingen an. Lord Zeppelin, die Led Zeppelin Tribute Band aus Berlin, hat sich für den 11. Mai angesagt.