Ausstellung Der Löwenmensch bleibt, wo er ist

Ulm / Petra Laible

Der Löwenmensch gehört der Stadt Ulm – und dort im Museum werde er auch bleiben, sagt Kurator Kurt Wehrberger.

Ein „Dilemma“ hat es der Ulmer Ralf Milde, Stadtrat und Kulturmacher, kürzlich genannt: Die Stadt Ulm sitze auf den Kronjuwelen der Eiszeitregion. Ein so außergewöhnliches Stück wie der Löwenmensch darbe dort im Museum vor sich hin. Dabei sollte die Elfenbein-Figur spektakulär „inszeniert“ werden, findet Milde, am Fundort, dem Hohlenstein-Stadel auf Asselfinger Gemarkung. Beispielsweise in einem „Kubus“ im Lonetal, einer „eingehausten Höhle“ . . .

„Das ist grundsätzlich ein interessanter Aspekt“, sagt der Asselfinger Bürgermeister Armin Bollinger. Der erste Schritt müsse allerdings sein, dass die Stadt Ulm ihre Bereitschaft erklärt, den Löwenmenschen herauszurücken. Erst dann könnten Überlegungen angestellt werden, wie der Löwenmensch an der Höhle präsentiert wird. „Dazu müssen sehr viele Partner ins Boot geholt werden“, führt er aus. Und „sehr, sehr viele dicke Bretter“ gebohrt werden. Das Gebiet stehe unter Natur-, Landschafts- und Grabungssschutz, zudem sei dort keinerlei Infrastruktur in Form von Wasser, Strom und Funk vorhanden. „Da stellt sich auch die Frage, wie das Kunstwerk gesichert werden könnte“, meint er.

Eines dürfe man auch nicht vergessen: Die Verleihung des Weltkulturerbe-Titels für die Höhlen und Eiszeitkunst der Schwäbischen Alb sei verbunden mit der Unversehrtheit der Fundlandschaften. Deshalb könne nicht ohne weiteres eine große Halle mitten in der Natur errichtet werden. „Wenn wir zu viel verändern wollen, hebt das Landesamt für Denkmalpflege warnend den Finger.“ Die original Löwenfigur an der Höhle ausstellen, „das wäre eine Mammut-Aufgabe“, sagt Bollinger. Bevor man sich zu sehr in dieses Projekt „verrenne“, sei es wohl sinnvoller, sich andere Maßnahmen zu überlegen. Denn der Löwenmensch friste im Museum Ulm schon ein „Mauerblümchen-Dasein“. Dieses könne man durchaus aufwerten, findet der Bürgermeister. „In manchen Bereichen wäre mehr Zug wünschenswert.“ Aber es gebe halt wahnsinnig viele Beteiligte.

Von einer „Kathedrale für den Löwenmenschen“ an seinem Ursprung, dem Hohlenstein-Stadel im Lonetal, träumt Milde. „Ich habe das als schlechten Witz verstanden“, sagt dazu Kurt Wehrberger, stellvertretender Direktor und Kurator Archäologie im Museum Ulm. „Der Vorschlag ist in keiner Weise mit uns abgesprochen“ – und sei völlig irrational. Der Löwenmensch gehöre ganz klar der Stadt Ulm (siehe nebenstehenden Artikel). „Dort ist er gut aufgehoben.“ Die Elfenbein-Figur sei „eine der Hauptattraktionen“. Erst am Mittwoch seien die Regierungspräsidenten Klaus Tappeser und Wolfgang Reimer mit dem Ulmer Oberbürgermeister Gunter Czisch zu Besuch gekommen und von der Ausstellung des Löwenmenschen „sehr angetan“ gewesen. Auch unter Fachleuten gebe es die Auffassung, dass der Löwenmensch eine „intime Präsentation“ brauche, nicht etwas Monumentales. „Ich finde es im Moment gar nicht so schlecht“, sagt Wehrberger. Auch wenn man nicht gleich über den Löwenmensch stolpere, weil er sich im ersten Stock des Museums befindet. In Zukunft werde dieser noch anders präsentiert werden, kündigt er an. Unter anderem mit einer interaktiven Medienstation, an der man virtuell durch die Höhle gehen kann. Mildes Vorschlag jedenfalls werde von Seiten des Museums „nicht ernsthaft verfolgt“.

Die Hohlenstein-Höhle gehört dem Land, erklärt Bernd Weltin, Sprecher des Alb-Donau-Kreises. „Jede Form von Veränderung muss mit den entsprechenden Behörden abgesprochen werden“, betont er. Wohlgemerkt: den Behörden, darunter das Landesamt für Denkmalpflege, Wirtschaftsministerium, Ministerium für Wissenschaft und Kultur.

„Das Museum Ulm müsste als erstes entscheiden, ob es die Figur herausgibt“, sagt Arndt Oschmann, Sprecher des Wirtschaftsministeriums in Stuttgart. Falls ja, „befinden wir uns in einem recht theoretischen Bereich“, sagt er, schon aus Gründen des Denkmalrechts und des Weltkulturerbe-Status’.