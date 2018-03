Kommentar Hilde Mattheis: Die Ich-AG der Kreis-SPD

Ehingen / Matthias Stelzer

Erneuerung im Bund, Blockade im Kreis? Die Ulmer Bundestagsabgeordnete rauscht in ein Glaubwürdigkeitsproblem, meint Matthias Stelzer.

Die „wilde Hilde“ – lange Zeit galt dieser Spitznamen vielen SPD-Mitgliedern in Kreis, Land und Bund als eine Art Prädikat. Für Hilde Mattheis, die Ulmer Bundestagsabgeordnete, stellvertretende Landesvorsitzende und Bundesvorsitzende des Linksflügels ihrer Partei (Forum Demokratische Linke 21).

Doch langsam verliert die 63-Jährige offenbar ihren Nimbus. Der Parteilinken im Bund gingen im Streit mit Mattheis etliche Vorzeigemitglieder, unter anderem Andrea Nahles, von der Fahne. Im Land lassen Alleingänge ihre Mehrheit bröckeln. In der Heimat verschleißt „die Hilde“ Büromitarbeiter und Wahlkampfhelfer.

Selbst den in der Wolle gefärbten roten Socken ihrer Partei fällt die Zusammenarbeit mit der unberechenbaren, aufbrausenden Abgeordneten zunehmend schwer. Hilde Mattheis glaubt, ein Stachel im Partei-Mainstream zu sein. Doch selbst wohlmeinende Parteifreunde müssen inzwischen erkennen, dass sie längst zu dem geworden ist, was ihr sozialpolitisch immer gegen den Strich gegangen ist: eine Ich-AG.

Links ist, was sie für richtig hält. Neoliberal, was nicht gefällt. Sie kämpft auf Bundesebene mit dem jungen Juso-Chef Kevin Kühnert für die Erneuerung und gegen die Große Koalition. Bei der Kreisversammlung in Ehingen will sie den 18-jährigen Julius Bernickel als Parteivorsitzenden verhindern. Obwohl sie keinen Gegenkandidaten auf den Weg gebracht hat. Das können viele ihrer Parteikollegen nur noch so verstehen: Der stellvertretenden Parteichefin im Land ist kein Vorsitzender in ihrem Heimatkreis lieber, als ein in ihren Augen falscher.

Wer Politik so versteht, sollte darauf verzichten, die Erneuerung der Partei für sich zu reklamieren. Hilde Mattheis will für die Zukunft stehen. Ihre Politik von Teile und Herrsche ist uralt. Das nennt man ein Glaubwürdigkeitsproblem.