Finanzen Die größten Projekte für Lonsee 2019

Lonsee / rei

Im vergangenen Jahr hat die Gemeinde Lonsee viel in ihre Teilorte investiert: Mit der Sanierung der Schul- und Poststraße in Halzhausen wurde begonnen, ebenso mit den Bauarbeiten zum Hochwasserschutz, in Ettlenschieß und Radelstetten wurde in die Friedhöfe investiert sowie in Ettlenschieß die Erschließung des Baugebiets „Weidenstetter Weg“ vorangetrieben.

Im kommenden Jahr wird nun wieder ein Projekt im Kernort das größte sein: die Sanierung und Erweiterung des Rathauses. In seiner Rede zur Einbringung des Haushalts stellte Bürgermeister Jochen Ogger die wesentlichen Projekte für das kommende Jahr dem Gemeinderat vor.

Rathaus Insgesamt 2,4 Millionen Euro sollen Sanierung und Erweiterung kosten, das ist die größte Investition im Haushaltsplan 2019. Die Verwaltung rechnet damit, dass die Hälfte der Summe gefördert wird, erklärte Kämmerer Alexander Keller. Je 200 000 Euro sollen in den Jahren 2019 und 2020 aus dem Ausgleichstock des Landes kommen, plus 800 000 Euro Landeszuschuss für die Ortskernsanierung.

Industriegebiet Nachdem der Automobilzulieferer Allgaier seine Pläne vorerst zurückgezogen hat, in Luizhausen ein Presswerk zu errichten (wir berichteten), hält Ogger an der Erschließung des Industriegebiets fest. „Unabhängig von der endgültigen Entscheidung der Firma Allgaier bin ich fest davon überzeugt, dass wir in Luizhausen weitere Expansionsflächen für unsere Wirtschaft brauchen“, betonte er. Das Bebauungsplanverfahren soll deswegen fortgesetzt und das Gelände 2020 erschlossen werden.

Straßen Die Tiefbauarbeiten bei der Sanierung der Post- und der Schulstraße sollen bis Ende 2019 abgeschlossen sein. Das 1,4 Millionen teure Projekt wurde aber schon im Haushalt 2018 finanziert. In Urspring soll im Baugebiet „Unter dem Häldele“ der Feinbelag auf die Straßen kommen. Kosten: 60 000 Euro. Außerdem verkündete Ogger, das Land plane, die Straße vom Ortsende Ettlenschieß bis zur Bahnbrücke in Lonsee zu sanieren.

Breitband Für den Breitbandausbau sind 260 000 Euro eingeplant 53 000 Euro fördert das Land. Die Schwerpunkte liegen in Halzhausen (Schul- und Poststraße) und Ettlenschieß.

Hochwasserschutz 35 000 Euro muss Lonsee 2019 für den Hochwasserschutz in Halzhausen noch nachfinanzieren. Insgesamt kostet der Bau der Rückhaltebecken und Dämme an der Straße zwischen Luizhausen und Halzhausen 515 000 Euro, der Eigenanteil der Gemeinde beträgt 135 000 Euro. Die Dämme sollen bis Sommer 2019 stehen.

Gastronomie Im Zentrum „An der Lone“, das gerade entsteht, will die Gemeinde über ihren Eigenbetrieb „Immobilien und regenerative Energien“ für 600 000 Euro Räume für Gastronomie kaufen und schließlich vermieten. 150 000 Euro Zuschuss sollen dafür aus dem EU-Leader-Programm kommen. Sich um Gastronomie zu kümmern, sei zwar normalerweise keine Aufgabe der Gemeinde, doch mit Blick auf das Gaststättensterben wolle man in diesem Fall eingreifen, sagte Ogger in seiner Rede. „Eine Gastronomie ist in einer Gemeinde ein ganz wichtiger Treffpunkt“.

Ende Januar berät der Gemeinderat den Haushaltsentwurf, im März soll der Etat schließlich beschlossen werden.