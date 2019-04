Vom 1. Mai an verbinden Linien mit kostenlosem Radtransport den Raum Munderkingen und Ehingen mit dem Lautertal und der Alb.

Ausflüge in die nähere Umgebung auch ohne Auto möglich zu machen ist das Ziel der Rad-Wander- und Freizeitbusse und Bahnen in der Region. Bei allen Freizeitlinien ist die Fahrradmitnahme kostenlos. In einer Woche, am 1. Mai, startet das beliebte Freizeitangebot in die neue Saison und gilt an allen Sonn- und Feiertagen bis einschließlich 20. Oktober. In Münsingen gibt es als Auftakt am 1. Mai eine gut zweistündige, geführte Radtour über den ehemaligen Truppenübungsplatz Münsingen mit Start um 9 Uhr am Bahnhof und mit Halt in Gruorn.

Zwei der wichtigsten Linien verbinden den Raum Ehingen/Munderkingen mit den Zielen im Lautertal und auf der Alb. Der Rad-Wanderbus Lautertal mit Fahrradtransport fährt von Munderkingen über Obermarchtal und Rechtensein ins Große Lautertal bis nach Münsingen und zurück. Eine Hin- und Rückfahrt erfolgt am Vormittag, zwei Fahrten am Nachmittag. Die Firma Bayer aus Ehingen ist für den Lautertal-Freizeitbus mit Fahrradtransport ab Ehingen zuständig; der Bus fährt über Dächingen, Granheim und Frankenhofen nach Münsingen und von dort durchs Große Lautertal nach Hayingen und Zwiefalten. Es sind zwei Fahrten von Ehingen nach Münsingen eingeplant und drei Pendelfahrten im Großen Lautertal zwischen Münsingen und Zwiefalten.

Der Biosphärenbus mit Fahrradtransport startet in Münsingen und fährt rund um den ehemaligen Truppenübungsplatz Münsingen. Zwei Haltestellen (Heroldstatt und Feldstetten) befinden sich im Alb-Donau-Kreis. Insgesamt finden drei Rundfahrten statt. Das Besondere: Die Fahrt im Biosphärenbus ist samt Fahrradmitnahme für alle Fahrgäste kostenlos.

Ein weiterer wichtiger Anbieter für den Raum Ehingen ist die Schwäbische Alb-Bahn. Historische Schienenbusse fahren von Schelklingen durchs Schmiechtal nach Münsingen und weiter bis nach Engstingen. Tagsüber sind zwischen Schelklingen und Münsingen fünf Pendelfahrten und zwischen Münsingen und Engstingen vier Pendelfahrten eingeplant, immer mit Radtransport.

Im neu aufgelegten Prospekt „Rad-Wander-Busse & Bahnen 2019“ sind alle wichtigen Informationen zusammengefasst, mit Übersichtskarte und den aktuellen Fahrpläne für 2019. Darüber hinaus sind Tourentipps zum Radeln und Wandern, Ausflugsziele und Veranstaltungen aufgeführt. Der Prospekt ist erhältlich im Stadthaus in Ulm (Tourist-Info), beim Landratsamt Alb-Donau-Kreis in Ulm (Schillerstraße) und bei den Bürgermeisterämtern im Alb-Donau-Kreis. Die Fahrpläne und Infos stehen auch im Internet unter www.tourismus.alb-donau-kreis.de. Es gelten die Tarife der Donau-Iller-Nahverkehrsverbund-GmbH (DING), wobei die Fahrradmitnahme kostenlos ist. Für Fahrgäste aus dem DING-Gebiet wird die kostengünstige „DING-Tageskarte Gruppe“ für 18 Euro (gültig für bis zu fünf Erwachsene) empfohlen. Sie gilt auf allen genannten Freizeitlinien.

Für die Teilnahme an der geführten Radtour zum Start des Freizeitnetzes am 1. Mai um 9 Uhr in Münsingen und für die geführte, etwa zweieinhalbstündige Wanderung über den ehemaligen Truppenübungsplatz ist Anmeldung erwünscht bis spätestens 27. April per Telefon unter (07381) 9329380 oder per E-Mail an: bio­sphaerengebiet@rpt.bwl.de