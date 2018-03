Moment mal Die DDR hat die Lösung

Lonsee / Stefan Bentele

Werbung kann großes Kino sein. Großes Kino kann aber nicht ohne Werbung sein. Keine Sorge, das Komplizierte ist damit bereits geschafft, von nun an wird es einfacher, allerdings ziemlich absurd. Denn die Moment-Mal-Redaktion vertritt die Ansicht, dass Werbung fürs Kino ohne Nennung des zu zeigenden Films, nun ja, am eigentlich Ziel vorbeiführt.

Doch exakt in dieser misslichen Lage befindet sich der Württembergische Christusbund Urspring für sein Winterkino am kommenden Freitag (19 Uhr) im Gemeinschaftshaus. Im Lonetalbote etwa hat der Veranstalter zwar das Plakat abgedruckt, der Name des Films aber fehlt. Stattdessen ist zu lesen: „Wir zeigen: Eine Verfolgung, die die Geschichte der Menschheit veränderte...“

„Das ist hanebüchen“, sagt Michael Zenkner, Gemeindeleiter des Christusbund in Urspring. Aber ändern lasse sich das nicht, denn die Verträge mit Filmstudios und Lizenzgeber schreiben genau das vor. Laut Zenkner soll so kommerziellen Kinos keine Konkurrenz gemacht werden. Also behilft sich der Christusbund mit der Umschreibung, wenigstens auf der Internetseite dürfen sie den Namen nennen.

Die Moment-Mal-Redaktion war von der Neugierde getrieben und hat auf www.christusbund-urspring.de gespickt, will die Erkenntnis hier aber nicht teilen, um den Christusbund vor Verfolgung wegen Vertragsverletztung zu schützen.

Apropos Verfolgung: Der Film spielt im Jahr 33 unserer Zeitrechnung, nach der Hinrichtung eines weltbekannten Religionsgründers und handelt von einem römischen Tribun, der den verschwundenen Leichnam des Getöteten finden soll. Damit ist das Drehbuch akzeptabel beschrieben, fehlt weiter der Titel.

Lieber Musik als Text

Auch hier schützen wir den Christusbund und behelfen uns auf dem Weg zur Erkenntnis, zu dem uns fehlenden Wort, einer Institution, die sich nicht mehr beschweren kann: der Deutschen Demokratischen Repu­blik. „. . . aus Ruinen“ sangen bekannterweise die Sozialisten im Osten gemäß der ersten Strophe ihrer Hymne. Dann fiel der SED-Führung auf, dass im Text auch irgendwas von „Deutschland, einig Vaterland“ steht. Die Staatsführung verzichtete von da an auf Gesang, lauschte nur noch der Musik.

Doch wir schweifen ab, zurück zum Christusbund: Der bietet das Winterkino kostenlos an, bittet aber um Spenden für „Heart for Children Deutschland“, um Waisenkinder zu unterstützen. Dafür darf man werben – mit Namen.