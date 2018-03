Verkehr Die B 30 wird zum Nadelöhr

Region / swp

In Richtung Ulm bekommt die Straße einen neuen Belag, außerdem wird bis Mitte September eine Brücke saniert.

Auf der Bundesstraße 30 wird es zwischen Donaustetten und Laupheim-Mitte von Dienstag, 3. April, an Verkehrsbehinderungen geben. Grund sind Asphaltierungsarbeiten auf den Fahrspuren in Richtung Ulm. Außerdem wird die B-30-Brücke über die Kreisstraße 7373 Dellmensingen–Humlangen saniert. Die Arbeiten am Fahrbahnbelag dauern nach Mitteilung des Regierungspräsidiums Tübingen voraussichtlich bis 11. Mai, an der Brücke aber bis Mitte September.

Im ersten Bauabschnitt – von Dienstag bis Freitag kommender Woche – wird nach der Auffahrt Laupheim-Mitte ein etwa 350 Meter langer Abschnitt der Bundesstraße in Richtung Ulm erneuert. Dazu wird wechselseitig eine Fahrspur gesperrt.

Nicht nur das: Im gesamten, etwa 6,5 Kilometer langen Baustellenbereich bis Donaustetten, wird zum Aufbau der Verkehrssicherung jeweils die linke Fahrspur gesperrt. Für den Verkehr steht daher in beiden Richtungen nur eine Spur zur Verfügung.

Anschlussstelle gesperrt

Im zweiten Abschnitt werden von Freitag, 6. April, an beide Fahrspuren in Richtung Ulm gesperrt. Der Verkehr wird dann einspurig auf der Gegenfahrbahn geführt. Etwa vier Wochen dauert diese Regelung, und so lange ist der Anschluss Laupheim-Nord/Achstetten in Fahrtrichtung Ulm gesperrt. Die Umleitungen führen zu den Anschlussstellen Laup­heim-Mitte und Donaustetten.

Gleichzeitig beginnt die Brückensanierung. Zum Aufbau eines Gerüsts und für die weiteren Arbeiten muss die Kreisstraße 7373 bei Bedarf halbseitig gesperrt und der Verkehr im Baustellenbereich mit Ampeln geregelt werden. Auf der Bundesstraße selbst wird auf etwa 700 Metern eine einspurige Verkehrsführung mit Verschwenkung auf die Gegenfahrbahn eingerichtet. Diese Baustelle bleibt bis Mitte September.

Die Gesamtkosten von etwa 2,8 Millionen Euro werden aus der Bundeskasse bezahlt.