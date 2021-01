Am Bahnhof in Erbach werden auch in den nächsten Jahren keine Regionalexpress-Züge (RE) halten. Das geht aus einer Antwort des baden-württembergischen Verkehrsministeriums auf eine Kleine Anfrage des SPD-Landtagsabgeordneten Martin Rivoir hervor. Darin heißt es: „Bis Inbetriebnahme des E-Netz...