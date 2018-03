Kirche Der Pfarrplan beherrscht die Diskussion

Blaubeuren-Seißen / Von Margot Autenrieth-Kronenthaler

Jeder Gemeinde einen eigenen Pfarrer.“ Mit dieser als Forderung formulierten These hatte sich die Kirchengemeinde Machtolsheim am Reformationsfest des Kirchenbezirks Blaubeuren beteiligt. Der Pfarrplan 2024 war eines der großen Themen während des Aktionstags zum Reformationsjubiläum 2017. So auch bei der Nachlese, zu der am Freitag mehr als 200 Protestanten aus dem Kirchenbezirk Blaubeuren in die Mehrzweckhalle nach Seißen gekommen waren.

Die Ulmer Prälatin Gabriele Wulz als theologische Stellvertreterin von Landesbischof Frank Otfried July und Oberkirchenrat-Direktor Stefan Werner als juristischer Stellvertreter standen Rede und Antwort. Angesichts schwindender Mitgliederzahlen sei ein Abbau der Pfarrstellen unvermeidlich, sagte Werner: „Die Kirche hat als Arbeitgeber Verpflichtungen und muss verlässlich sein.“ Für die Versorgung der Mitarbeiter im Ruhestand und den Unterhalt der Gebäude müssten Rücklagen gebildet werden. „Sonst leben wir auf Kosten unserer Kinder und schränken deren Gestaltungsmöglichkeiten total ein.“ Gleichzeitig wolle er den Abbau nicht schönreden. „Wenn Strukturen angepasst werden müssen, ist das eine Belastung.“

Mit dem Pfarrplan solle eine flächendeckende pastorale Versorgung gewährleistet werden, sagte Gabriele Wulz. „Sonst sieht es im ländlichen Raum irgendwann zappenduster aus.“ Aus der Zusammenlegung von Gemeinden könnten auch Chancen für eine Zusammenarbeit entstehen, die eine Stelle attraktiver für Pfarrer und Pfarrerinnen machten.

Alles andere als attraktiv sind die Aussichten für manche Eltern. „Mein Kind muss ich jetzt schon sieben Kilometer zum Konfirmandenunterricht fahren. Wie weit soll ich noch fahren?“, fragte eine Mutter aus Obermarchtal. In der Diaspora-Situation seien der Kooperation Grenzen gesetzt, räumte Gabriele Wulz ein. „Das haben wir im Blick.“

„Mir werden blühende Landschaften durch Reduktion versprochen. Wie weit sind wir bei der Zusammenlegung der Landeskirchen Baden und Württemberg?“, fragte ein anderer Teilnehmer. Werner wehrte ab: Baden habe eine Urangst, verschluckt zu werden. Man solle nicht die große Fusionsdebatte führen, sondern die Landeskirchen sollten Aufgaben gemeinsam erledigen. Damit lasse sich Geld sparen.

Die zweistündige Diskussion, moderiert von Ulrike Kammerer vom Evangelischen Bildungswerk, kam gut an. „Der Dialog ist überfällig, danke für die Veranstaltung“, sagte ein Besucher. „Da wurde eine Brücke zum gegenseitigen Verständnis gebaut“, befand Kirchengemeinderätin Manuela Fuhrmann aus Seißen. Pfarrer Jochen Schäffler aus Seißen zog ebenfalls ein positives Fazit. „Der Pfarrplan ist kein Weltuntergang, etwas Neues wächst, und wir sehen auch Chancen. Hoffnung ist unsere Grundeinstellung.“ Zukünftig werden sich Seißen und Suppingen den Pfarrer teilen.