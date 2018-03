Wettstreit Der Pampa-Poet gewinnt

Dornstadt / Josephine Schuster

Ihr müsst gleich so richtig ausrasten!” Moderator Ko Bylanzky, der auch die Slams im Ulmer Roxy moderiert, bereitet das Publikum auf die bevorstehende, wichtige Aufgabe vor, per Applaus den Gewinner des Abends zu ermitteln. Ganz wie es üblich ist beim Poetry Slam.

Sieben Poetinnen und Poeten aus ganz Deutschland sind nach Dornstadt in den Musikantenstadel gekommen. Sechs davon werden sich gleich in Vor- und Endrunde die Worte um die Ohren schießen. Der siebte ist ein Gast aus Schottland und tritt außer Konkurrenz auf: Kevin P. Gilday aus Glasgow. Er trägt ein paar seiner Verse in wohlklingendem schottischen Akzent vor und erzählt von seiner Liebe zum Bier.

Sieben Minuten Redezeit hat anschließend jeder Teilnehmer, um das Publikum zu überzeugen. Außer einem Spickzettel sind keine Hilfsmittel erlaubt. Die Wortschöpfer sind mit sich und dem Mikrofon allein auf der Bühne. Schnell, langsam, laut, leise, gereimt, gerappt: Mit allen sprachlichen Mitteln versuchen sie, von sich zu überzeugen.

In der Vorrunde tritt Victoria Helene Bergemann aus Kiel gegen Sira Busch aus Münster an. Letztere gewinnt am Ende das Publikum für sich und zieht ins Finale ein. Runde zwei tragen Jonas Engesser aus München und Maron Fuchs aus Bamberg aus. Maron Fuchs schafft es in die Endrunde. Genau wie Andreas Rebholz aus Sigmaringendorf, der sich gegen Yusuf Rieger aus Berlin durchsetzt.

Im Finale überzeugt dann auch die von Rebholz so bezeichnete „Pampa-Poesie“ das Publikum: Der junge Mann aus Sigmaringendorf, der in Ulm studiert und zu den Stars der Szene gehört, ist Gewinner des Abends. Der 26-Jährige vertextet eindrucksvoll jedes noch so kleine Klischee aus dem Landleben und bringt so das Publikum zum eingangs erwähnten Ausrasten.

„Angefangen hat alles, als ich vor einigen Jahren ein Mädchen beeindrucken wollte. Das hat leider überhaupt nicht geklappt“, erzählt der Poetry Slammer. „Aber ich bin weiter auf Bühnen gegangen und immer besser geworden. Ich will da gar nicht missionieren, sondern einfach nur unterhalten und ab und zum Nachdenken anregen.” Der Bäckersohn Rebholz macht gerade seinen Master in nachhaltiger Unternehmensführung an der Universität Ulm und sieht die Slammerei als willkommenen Ausgleich: „Meine Texte teste ich tatsächlich erst auf der Bühne. Keiner weiß, ob das dann so gut ankommt, wie man sich das zu Hause am Schreibtisch ausgemalt hat. Natürlich sind dann auch mal unangenehme Auftritte dabei.”

Organisator Michael Gugelfuß lobt das hohe Niveau der Slammer und verteilt Pokale, Schlehengeist und Gin. Nicht ohne eine standesgemäße La-Ola-Welle werden die Slammer von der Bühne verabschiedet. Neid und Missgunst sieht man hier nicht. Gemeinsam lassen die Teilnehmer den Abend ausklingen.

„Die deutsche Slammer-Szene ist gut organisiert und vernetzt. Und es ist wenigstens so viel Geld da, dass die Teilnehmer nicht auf ihren kompletten Kosten sitzen bleiben. Es gibt mittlerweile auch schon einige, die davon leben können”, berichtet Moderator Ko Bylanzky.

Die ehrenamtlichen Organisatoren der „Kultpur“-Veranstaltungen sind ebenfalls zufrieden. Jörg Hunke, Hauptamtsleiter und Mitglied des Arbeitskreises Kultpur: „Im Jahr 2014 in Temmenhausen ist die erste Ausgabe auch schon gut angekommen. Wir wollen Kultur an besonderen Orten veranstalten und dieses urige Lokal passt da gut.“

Nächster Termin von Kulturpur ist ein klassisches Konzert mit dem Schneewittchen-Trio am 27. Mai in der Tomerdinger Martinskirche. Das gesamte Programm lässt sich auf der Internetseite www.dornstadt.de einsehen.