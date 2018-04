Tradition Der Ostermarkt lockt zahlreiche Besucher

Laichingen / Joachim Lenk

Feurige Würstchen, Krämerwaren, Viehmarkt: Der Laichinger Ostermarkt bietet zahlreichen Besuchern auch dieses Jahr wieder ein vielfältiges Programm – und das bei Sonnenschein.

Die Ostermarkt-Besucher des vergangenen Jahres werden sich bestimmt erinnern: Wechselhaftes Wetter mit Regen, Wind und einstelligen Temperaturwerten. Damals gab es kein Gedränge, man konnte ohne Probleme von Stand zu Stand schlendern. Ganz anders am Montag: Bereits um 10 Uhr war es schwierig, einen freien Parkplatz in und um Laichingen herum zu finden, an allen Ortseingängen bildeten sich lange Staus. In den Fußgänger-Gassen gab es kaum ein Durchkommen, Menschenmassen, soweit das Auge reichte. Um die Mittagszeit zeigte das Thermometer bereits zwölf Grad, in der Sonne war es gefühlt um einiges wärmer.

Kaum verwunderlich also, dass die Nachfrage nach Eis besonders groß war – vergangenes Jahr wollten die Besucher übrigens lieber Glühwein. Die Eishändler waren aber nicht die Einzigen, bei denen die Kasse klingelte: Die mehr als 200 offiziell angemeldeten Händlern waren am Montag nicht unzufrieden, wie eine kleine Umfrage zeigte.

Passend zu dem warmen Wetter gab es südamerikanische Folklore von drei bunt gekleideten Musikern. Sie unterhielten die Besucher mit ihren Panflöten und Pfeifen. Auf dem Marktplatz war es zeitweise schwierig, einen freien Platz im Kinderzügle oder im historischen Karussell vor der Stadtbücherei zu erhaschen. Das war für die kleinen Besucher aber nicht so schlimm. Denn auf der gegenüberliegenden Seite gab es Alpakas zum Streicheln und auf dem Viehmarkt gab es unter anderem Ziegen – genauer: Burenböcke –, Hasen, Ziegen, Ponys und Tauben zu bestaunen und zu kaufen.

An den Ständen gab es ein buntes Sammelsurium an Angeboten: Energie-Bänder gegen Erektionsstörungen gab es dort ebenso wie ein Pülverchen gegen Angst vor dem Zahnarzt, dazu selbst gebastelte Windräder, Feinrippunterhosen, Blumen und Garten-Dekoration. Den Hunger der Besucher konnten sie unter anderem mit der „Feurigen Laichingerin“ stillen: einer Rindswurst mit Chili.

Der auf dem Ostermarkt bereits berühmte Gemüse-Alfred stopfte auch in diesem Jahr seine Fitness-Tüten bis oben hin mit verschiedenem Obst- und Gemüsesorten voll. Preis: Fünf Euro. Bereits für zehn Cent gab es dagegen alte Comic-Hefte auf einem der vielen Flohmärkte, die auf den Parkplätzen der Autohäuser und Supermärkte stattfanden.

Dieses Jahr gab es auch viele private Garagen-Flohmärkte in der Stadt. Und die 7b des Albert-Schweitzer-Gymnasiums verkaufte Kaffee und Kuchen, um die anstehende Klassenfahrt zu finanzieren.

Bis aus Leipzig kamen die Händler nach Laichingen – aber auch die Besucher reisten aus allen Himmelsrichtungen an. Das zeigten Kennzeichen, die nicht nur aus der Region, sondern auch aus Stuttgart, Augsburg, Ravensburg und dem Allgäu stammten.

Wie fand die Laichinger Stadtverwaltung den Ostermarkt? „Es sind so viele Händler und Besucher wie schon lange nicht mehr“, sagte Annika Füllemann, eine der Organisatorinnen der traditionellen Veranstaltung, am späten Montagnachmittag. Über die vielen Menschen in der Stadt freute sich auch Ernst Mangold vom Weberei- und Heimatmuseum: Knapp 100 Leute schauten im Museum vorbei – sonst sind es an Sonntagen nur ein paar Dutzend.