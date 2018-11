Veranstaltung Der Nikolaus kommt nach Schelklingen

Schelklingen / ben

Kaum zu glauben, aber wahr: Das Jahr neigt sich dem Ende zu, und die Schelklinger rüsten sich wieder für ihren Nikolausmarkt. Am kommenden Samstag, 1. Dezember, ist es soweit: Um 11 Uhr eröffnen Bürgermeister Ulrich Ruckh, der Gewerbevereins-Vorsitzende Michael Strobl und Achim Häge vom Förderverein für tumor- und leukämiekranke Kinder den Markt. Dem Förderverein spendet der Gewerbeverein traditionell den Erlös des Nikolausmarkts.

Gebasteltes und Kulinarisches

Vieles ist geboten beim Nikolausmarkt in der Achstadt: Vogelhäuser, Holzbasteleien, Kränze und Weihnachtsdeko sind ebenso zu haben wie Geschenkartikel von der Urspringschule. Der Ecuador-Hilfeverein bietet selbst gestrickte Strümpfe und Holzsachen aus dem südamerikanischen Land an. Ebenso sind dort selbst gebackene „Bredla“ zu bekommen. Überhaupt spielt das Kulinarische wieder eine große Rolle beim Nikolausmarkt: Neben den Klassikern wie Rote und Steaks sind Hutzla-Brot, Flammkuchen, Backspätzle, Crêpes, und Kuchen, Waffeln und Süßwaren zu bekommen. Glühwein, Punsch, Wein und andere Getränke dürfen natürlich nicht fehlen. Viele Vereine und Organisationen legen sich ins Zeug, um die Besucher zu verköstigen. Harry Reichert aus Schmiechen präsentiert zudem wieder seine Spezialiäten aus der Pfalz wie etwa Saumagen.

Viel Kultur in der Stadt

Den ganzen Tag über ist ein unterhaltsames Programm in der Schelklinger Innenstadt geboten. Schon bei der Eröffnung ist der Schulchor der Heinrich-Kaim-Schule zu hören. Der Liederkranz lädt dann um 15 Uhr zum Adventssingen in die Kirche ein, um 16 Uhr spielt die Stadtkapelle Schelklingen auf, und um 16.45 Uhr fahren Nikolaus und Knecht Ruprecht vor – man liegt nicht falsch, wenn man vermutet, dass sie Geschenke für die jungen Marktbesucher mitbringen. Um 18 Uhr singt dann Apotheker Kurt Rauch in der Kirche, begleitet wird er von Gregor Simon am Klavier. Das Stadtmuseum und das Museumscafé haben geöffnet, auch der City-Treff ist offen und „Kunst und Kunst“ zeigt Künstlerisches zum Sammeln in der Marktstraße.