Biber-Fan ist Christian Bächtle nicht unbedingt. „Man muss gucken, dass man sich arrangiert“, sagt der Blausteiner Bauhof-Mitarbeiter. Er weiß, wovon er spricht, denn seit Anfang 2019 ist er mit einem recht aktiven Biber beschäftigt. Gefällte Bäume auf Radwegen oder in Gartenzäunen – dass Biber hier zu Hause sind, ist im Alb-Donau-Kreis gerade an vielen Stellen sichtbar – sind dabei nur eine Aufgabe. Täglich, auch am Wochenende, müssen Bächtle und drei Kollegen, mit denen er sich im Bereitschaftsdienst abwechselt, die Stelle am Ortsausgang von Klingenstein kontrollieren, an der das „Bläle“ – ein Nebengewässer der Blau – abfließt. Das Nagetier verstopft dort den Abfluss unter dem Fallenstock, der den Wasserzulauf regelt.

Der Biber stopft den Abfluss voll

Bächtle und Kollegen säubern ihn wieder, um den Wasserzufluss des vor wenigen Jahren renaturierten Gewässers, zu sichern: Fast täglich holen sie mit einem Haken oder einer Schaufel Äste, Schlamm und Wasserpflanzen heraus, die der Biber in dem 16 Zentimeter hohen Durchlass verwebt. Nötig ist dieser Einsatz unter anderem, um die Fische, Krebse und Kleintiere im Bläle zu schützen. Eine Arbeit, die Kraft und Zeit kostet – von 15 Minuten bis zu einer Stunde spricht Bächtle. Und: „Du wirst natürlich immer nass und dreckig bei der Sache.“

Umwelt im Alb-Donau-Kreis Jäger dürfen Biber abschießen – als letztes Mittel Alb-Donau-Kreis

Die Umweltbeauftragte Elke Bossert hat schon mehrere Biber-Fachleute eingeschaltet, um eine Lösung für den Bläle-Abfluss zu finden. Zuletzt war Josef Grom vor Ort, der Biberbeauftragte des Regierungspräsidiums Tübingen, zuständig für das Konfliktmanagement. In Klingenstein wohne wohl nicht nur ein Tier, sondern eine Biberfamilie, erklärt er: Das liest er am Bau ab, der schräg gegenüber des Bläle-Abflusses liege. Dessen Sogwirkung störe die Tiere: „Überall, wo Wasser abgeleitet wird, hat der Biber den natürlichen Reflex, das aufzuhalten“, erklärt der Experte.

Gitter als Schutz für den Abfluss

Ungewöhnlich sei der Blausteiner Fall daher nicht – und auch sein Lösungsvorschlag habe sich an anderer Stelle schon bewährt. Grom hat gemeinsam mit dem Bauhof und der Umweltbeauftragten entschieden, dass ein dreieckiges Gitter vor dem Fallenstock angebracht werden soll. Dreieckig, um zu gewährleisten, dass die Blau diesen Einbau im Gewässer gut umfließen kann – auch der zuständige Flussbaumeister musste dafür hinzugezogen werden. Solche Gitter-Einbauten hätten sich in Fischteichen bewährt, wo sie bei Bedarf über den „Mönch“ genannten Ablaufbauwerken eingebaut werden. Grom ist deshalb „zuversichtlich“.

Biber-Beauftragter hat noch mehr Ideen

Christian Bächtle ist noch skeptisch. Als ehemaliges Vorstandsmitglied des Ulmer Fischereivereins habe er schon öfter mit Bibern zu tun gehabt. Selbst wenn Tiere eingefangen und anderswo wieder ausgesetzt würden, käme nach einiger Zeit ein anderes nach, beschreibt er.

„Es ist ein Versuch“, sagt Umweltbeauftragte Bossert zu dem Gitter, das in der Schlosserei des Bauhofs schon gefertigt werde und bald eingesetzt werden soll. „Es gibt immer wieder einen findigen Biber, der noch eine Antwort parat hat“, sagt Josef Grom. Doch für diesen Fall hat der Biberbeauftragte noch weitere Ideen, um den unermüdlichen Einsatz an der Blau – von Biber und Bauhof – zu beenden.