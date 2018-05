Erste Hilfe Der mögliche Lebensretter lagert im Kühlschrank

Laichingen / Sabine Graser-Kühnle

Eine Dose, die Leben retten kann? Die Rotkreuzdose kann im Notfall tatsächlich Lebensretter sein. Denn werden die Rettungssanitäter ins Haus gerufen, ist das oft ein Wettlauf mit der Zeit. Im Haus herrscht jedoch meist große Aufregung. Wichtige Informationen für die Behandlung des Patienten sind da oft weder rasch bei der Hand, noch in der brenzligen Situation schnell aus dem Gedächtnis abrufbar.

Da soll die Rotkreuzdose Abhilfe schaffen: Sie enthält nämlich ein Formular, aus dem die Sanitäter oder der Notarzt alle wichtigen Informationen entnehmen können: Neben den persönlichen Daten und der Anschrift der Krankenkasse sind darauf auch alle Krankheiten und Vorerkrankungen vermerkt, die eingenommenen Medikamente, und wer im Notfall zu benachrichtigen ist.

Hinweise an der Wohnungstür

Doch ist trotz dieser Möglichkeit eines zu beachten: Wo soll die Dose aufbewahrt werden, damit die Rettungsdienste sie auch finden? Damit die Sanitäter nicht das ganze Haus absuchen müssen, wird die Dose quasi kalt gestellt. Nämlich im Kühlschrank. Die Küche und den darin befindlichen Kühlschrank findet man in jeder fremden Wohnung rasch, was liegt da näher, als den Kühlschrank als Aufbewahrungsort festzulegen. Und damit auch jeder Sanitäter und Arzt, der ins Haus gerufen wird, erkennt, dass es in dieser Wohnung eine Rettungsdose im Kühlschrank gibt, verweisen Aufkleber an der Wohnungs- und Kühlschranktür auf das Hilfsmittel.

Diese rettende Dose ist nach ihrem englischen Vorbild mittlerweile auch in Deutschland angekommen. Einige, etwa Krankenkassen, bieten eine solche Dose, zum Teil gegen eine Gebühr, an. Auch das DRK ist darauf aufmerksam geworden und der Ortsverein Biberach hat eine rote Rotkreuzdose entworfen und in Umlauf gebracht.

Der Laichinger Ortsverein ist einer der ersten, der diese Idee aufgreift. Vorsitzender Stefan Pratz ist begeistert: „Es ist so einfach: die persönlichen Daten in die Dose versenken und sie ist im Notfall stets parat.“ 2500 Dosen wurden aus Biberach geordert. Mit im Boot ist die Volksbank Laichinger Alb. „Wir wollen Lebensretter sein. Und es hat uns fasziniert, wie wir das auf ganz einfache Weise für Menschen in der Region werden können“, erklärt Volksbankchef Ralf Schiffbauer. So haben Volksbank und der DRK-Ortsverein diese partnerschaftliche Aktion gestartet. Gemeinsam wurden Flyer und Plakat entworfen. 3500 Euro kommen als Finanzspritze von der Volksbank, 1500 Euro muss der Ortsverein aufbringen.

Doch den schwierigsten Teil, nämlich die Idee bekannt zu machen und letztlich die Rotkreuzdose unter die Leute zu bringen, übernimmt in großen Teilen die Volksbank. „Wir verstehen uns nicht nur als Impulsgeber, sondern stellen uns als Verteilerstelle und Infopoint zur Verfügung“, sagt Schiffbauer. In der Bank ist die Dose erhältlich und die Volksbankmitarbeiter informieren auch darüber. Ebenso kann dort ein neues Datenblatt abgeholt werden, sollten sich bei den eigenen Angaben Änderungen ergeben haben. Der Laichinger DRK-Vorsitzende Stefan Pratz ist darüber glücklich: „Die Bank hat ein weites Filialnetz, so können wir viele Menschen mit unserer Rotkreuzdose erreichen.“ Angedacht ist, die Dose Personen über 60 Jahren anzubieten.

Doch Franz Kraaz, weiterer Vorsitzender der Volksbank, kann sich das für alleinstehende Personen jeden Alters vorstellen. „Ich schaffe mir die mit 45 auch schon an und nehm sie sogar mit in Urlaub.“ Die georderten 2500 Dosen, meint Schiffbauer, müssten längere Zeit reichen. Neben der Zielgruppe werden auch die Rettungsdienste und Notärzte über die Rotkreuzdose informiert. Und im Übrigen gibt es diese lebensrettende Dose gratis, betont Pratz.