Bildung Der Mensch mit allen Sinnen

Alb-Donau-Kreis / swp

„Was ist der Mensch?“ heißt eine dreiteilige Veranstaltungsreihe, die das Evangelische Bildungswerk Alb-Donau im Sommersemester anbietet. Partner sind die Volkshochschule Ehingen und Evangelische Kirchengemeinde Ehingen. Menschsein soll in verschiedenen Facetten beleuchtet werden, Menschen an besonderen Orten ins Gespräch gebracht werden.

Mit „Der Mensch – in seinem Ursprung“ befasst sich der Auftakt am 6. April, 14 bis 18 Uhr, im Urgeschichtlichen Museum Blaubeuren: Was ist der Mensch? Woher kommt er? Welche Kriterien müssen für das Menschsein erfüllt sein? Johannes Wiedmann wird die Gruppe führen und die Fragen – auch aus theologischer Sicht – bei Kaffee und Kuchen diskutieren. Kosten: 19 Euro. Anmeldung bis 20. März, Tel. (0731) 920 00 24, Mail: bildungundmedien@hdbulm.de.

Besuch in der JVA Ravensburg

„Der Mensch – gut oder böse?“ ist das Thema am 15. Mai, 12 bis 19 Uhr, in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Ravensburg. Wird der Mensch dazu gemacht oder ist er von Natur aus so? Ist der Mensch überhaupt eindeutig gut oder böse? Ist Freiheitsentzug ein probates Mittel? Bei dem Besuch in der JVA werden Einblicke in den Gefängnisalltag gewährt und die Fragen mit dem evangelischen Gefängnisseelsorger Jochen Pfrommer diskutiert. Anmeldeschluss: 6. Mai. Kosten: 29 Euro, inklusive Busfahrt. Treffpunkt: Platz an der Lindenhalle, Ehingen.

„Der Mensch mit allen Sinnen“ ist Thema am 6. Juni, Treffpunkt ist am Jägerhof (Ziegelhof 6) in Ehingen. Naturpädagoge Kai Schultze wird die Teilnehmer bei einem Spaziergang durch die Umgebung führen und die Natur mit allen Sinnen – schmecken, sehen, riechen, hören und fühlen – in den Fokus rücken. Höhepunkt soll die Zubereitung eines Essens über dem Feuer sein, das auch aus gesammelten Zutaten besteht. Anmeldeschluss: 29. Mai, Kosten: 23 Euro inklusive Essen.