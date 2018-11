Natur Der Gießen zum Vorzeigen

Dietenheim / Beate Reuter-Manz

Seit Anfang des Jahres gehört das drei Hektar große Amann-Betriebsgelände bekanntlich der Stadt Dietenheim. Bald soll im Norden der Stadt mit dem Abbruch der Industriegebäude und der Freilegung des Gießenbachs begonnen werden. Den entsprechenden Beschluss fasste der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Von der Umgestaltung verspricht sich die Verwaltung eine erhebliche ökologische Verbesserung. „Wir optimieren das Areal und geben der Natur dort einiges zurück“, betonte auch Michael Kaupp. Er ist der zuständige Projektleiter des Ulmer Ingenieurbüros Wassermüller, das die Gießenverlegung und das Grünkonzept zusammen mit dem Büro Siebert plant.

Eine sanfte Linkskurve

Derzeit läuft der Gießen auf dem ehemaligen Betriebsgelände als künstlich geschaffener Triebwerkskanal von Süden nach Norden unterirdisch durch Rohre. Dieser Abschnitt wird geschlossen und verfüllt. Das neue Bett wird nach Osten verschwenkt und der Bach plätschert dann in einer sanften Linkskurve 130 Meter Richtung Norden, wo er an das ursprüngliche Bett anschließt. Die 1,50 Meter Höhenunterschied werden durch ein leichtes Gefälle von zwei Promille und am Ende durch eine Raue Rampe überwunden, erläuterte Ingenieur Kaupp dem Gremium.

Beim Bach mit seiner Sohlbreite von 1,50 Metern und der Böschung werde auf eine naturnahe Gestaltung geachtet. Totholz und Steinformationen sollen für ein abwechslungsreiches Ufer sorgen. Die ökologische Durchgängigkeit für Fische sei gewährleistet. Eine Betonbrücke und Gebäudeteile werden laut Kaupp abgerissen. Die Umgebung nach der Verlegung bleibt nahezu unbepflanzt. Kaupp: „Die Natur soll sich dort ausbreiten können wie sie will.“

Orchideen kaum tangiert

Eine der beiden Orchideenwiesen in der Nachbarschaft werde mit einem „kleinen Dreieck“ tangiert, räumte Kaupp auf Nachfrage von Klaus Greck ein. Man werde dieses Stück aber andernorts wieder einbringen. Der Aushub für den neuen Verlauf werde zum Verfüllen des Kanals verwendet. Das spare Kosten. Die belaufen sich inklusive Planung, geotechnischer Beratung, Erd- und Abbrucharbeiten auf insgesamt rund 750 000 Euro. Bei einem Fördersatz von 85 Prozent blieben an der Stadt im günstigsten Fall noch 100 000 Euro hängen. „Das ist aber nicht garantiert“, auch wenn sich die Fachbehörden der Maßnahme gegenüber aufgeschlossen zeigten, betonte Bürgermeister Christopher Eh. Abgestimmt habe man sich auch mit dem Bund für Naturschutz.