Gesellschaft Der ganze Ort hat mitgeholfen

Next

Die Kindergarten-Kinder boten in der Altheimer Albhalle am Sonntagvormittag zum Start des Sommerfestes eine hinreißende Aufführung. © Foto: Thomas Vogel

Thomas Vogel

Es waren sicherlich Momente, die bei einer Jahresrückschau noch so präsent sein werden als ob es gestern gewesen wäre.

Tolle Bilder, frohe Erlebnisse, ein gutes Gefühl. Zum Auftakt gingen die Mädchen und Jungen aus den beiden Altheimer Kindergärten auf eine weite Piratenreise. Nach der vielbeklatschten Aufführung in der Albhalle verwandelte sich die Freifläche davor, daneben und darunter flugs in einen wimmeligen Parcours der Spiele, der Mitmachaktionen, der Musik und der kulinarischen Leckereien. Sichtbar wurde darin ein Gemeinschaftsgeist, der den besonderen „Spirit“ dieser Gemeinde ausmacht.

Immer mehr machten mit

Manuela Schurr, die Leiterin des Kindergartens „Schmiedgasse“, erzählte, dass es schon im Vorfeld eine Idee nach der anderen gab. Immer mehr Menschen hätten sich daraufhin bereit erklärt, ihren Worten auch Taten folgen zu lassen. Dadurch sei die Zahl der Stände bei der Charity-Veranstaltung immer weiter angewachsen.

Entstanden sei das Ganze aus dem Wunsch von Kindergarten-Eltern aus den beiden Einrichtungen Am Bürzel und Schmiedgasse nach einem Sommerfest. Erst wurde ein gemeinsames Fest daraus, dann gab es den Vorschlag, dass dieses einem guten Zweck gewidmet sein soll. Hinzu kam dann als weitere positive Überraschung, dass auch viele Menschen ohne Kindergarten-Anbindung bereit waren, etwas zu der Veranstaltung beizusteuern. Vereine, die evangelische Kirchengemeinde und die Chrischona-Gemeinde kamen mit ins Boot.

Viele Firmen griffen in ihre Regale und spendeten Waren. Die Bauhofleute legten kräftig mit Hand an, die „Besenkracher“ und die Jugendmusikkapelle hatten sich nicht zweimal bitten lassen, eine Kartenrunde schlug einen Weißwurststand auf, der Verein Junger Männer aus dem benachbarten Zähringen (VJMZ) bot Kindercocktails an.

Die hübschen, zum Verkauf hergestellten Dekoartikel wie etwa die Feuerschalen aus Beton, stammten von motivierten Eltern und dem Elternbeirat. Ein Bücherflohmarkt war eingerichtet, Haareflechten, Pony-Reiten, Kinder-Tatoos, Klettern, Torwandschießen, Glücksrad und vieles mehr trugen dazu bei, dass der Spendentopf am Ende ein üppiges Ergebnis aufwies (siehe Infokasten). Kindergartenleiterin Manuela Schurr sprach deshalb den zahlreichen Helfern ein großes Lob aus.

Zusätzliche 3000 Euro waren bereits im Vorfeld des Sommerfests eingegangen. Für den Altheimer Bürgermeister Andreas Koptisch ist das noch ein zusätzlicher Beleg dafür, welch’ guter Geist im Ort waltet.